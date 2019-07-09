Сябитова и Володина вступились за Гузееву после роликов Харламова

Сябитова заявила, что когда Гарик делает подобные вещи, он должен думать о последствиях.

«Не все ж «пипл хавает»… Фраза была вырвана из контекста и опубликована, это было очень плохо…Когда я вижу, что человек делает что угодно, лишь бы собрать нужное ему количество подписчиков, мне становится по-человечески жалко Гарика. Потому что все имеет свое начало и свой конец. Когда ты уходишь с пьедестала, ты это чувствуешь и видишь, что интерес к тебе падает", — вступилась за Гузееву Сябитова.

Василиса Володина также посчитала, что Харламов перешел границу смешного и продолжение нападок на программу с его стороны просто неэтично. По мнению Василисы, если имеет место систематическое подшучивание, это говорит об отсутствии вежливости и этики у человека.