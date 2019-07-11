Меган Маркл раскритиковали за первое появление с сыном на публике

СМИ Великобритании и пользователи Сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло. Как пишет The Sun, супруга принца Гарри нарушила еще одну негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи. Так рано на мероприятиях дети монархов Британии никогда не появлялись. Герцогиня Сассекская прибыла на игру для того, чтобы поддержать супруга, который вместе с братом, принцем Уильямом , принимал в ней участие. Британские СМИ обратили внимание на то, что братья играли за разные команды. Журналисты решили, что это косвенно подтверждает разлад в семействе. Кроме того, как сочли многие пользователи и представители СМИ, у Меган Маркл возникло соревнование с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон , которая также присутствовала на игре вместе с тремя детьми и поддерживала супруга. По словам британских журналистов, юные Джордж, Луи и Шарлотта обращали на себя гораздо больше внимания, чем маленький Арчи.