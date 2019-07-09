«Бывает, так хочу пива»: Светличная рассказала о своем образе жизни

Российская актриса Светлана Светличная рассказала о своем рационе питания и о том, как ей удается поддерживать прекрасную физическую форму.

Она сообщила, что не придерживается строгих диет и не ограничивает себя в еде. Артистка, также, поведала о том, что иногда позволяет себе есть вредные продукты. Несмотря на отсутствие ограничений, она призналась, что отлично себя чувствует.

Актриса объяснила, что, все же, не позволяет себе расслабиться и ведет довольно активный образ жизни. Летом она часто уезжает за границу вместе с родными. А после примирения с сыном она очень сблизилась со своими внуками и правнуками.

— Я поеду в Турцию вместе с детьми: правнуком, внучкой и невесткой. Я уже была там с ними, и мне очень понравилось! Все пришлось по душе — и море, и магазинчики, в которых я накупила себе много недорогих нарядов, и турки! Там вовремя пробудилось все женское! Пусть это прозвучит нескромно, зато правда. Местные жители говорили мне, что я самая красивая. Дело в том, что «Бриллиантовую руку» показывают и в Турции, поэтому я там узнаваема! — поделилась Светличная.

Также, артистка призналась, что иногда может позволить себе выпить бокал пива.

— Я стараюсь держать себя в руках! Бывает, так хочу пива! А меня лень одолевает идти за ним в магазин. Но я все равно одеваюсь, иду, беру пиво и думаю: «А с чем бы его выпить?» — поделилась знаменитость.

Светличная рассказала, что в последнее время посвящает себя общению с родными людьми и отказывается от съемок в различных телепрограммах. В ответ на частые предложения редакторов она говорит, что ей это неинтересно. Об этом пишет «Собеседник».