Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Снимает стресс: Лолита раскрыла вредную привычку Киркорова 

Рамблер + ещё 1 29 минут назад
Лолита Милявская в эфире программы «Эксклюзив» на первом канале рассказала, как артисты эстрады снимают стресс. Особняком певица выделили Филиппа Киркорова, который подходит к эмоциональной разгрузке нестандартно.
По словам Лолиты, самыми популярными средствами борьбы со стрессом в шоу-бизнесе являются алкоголь и запрещённые вещества. В большинстве случаев к вредным привычкам пристращаются артисты, которые не могут справиться с тем, что оказываются невостребованными после непродолжительного успеха. Милявская призналась, что сама была зависима от наркотиков, но справилась с тяжёлым недугом более 10 лет назад.
Певица отметила, что раньше, чтобы побороть стресс, она красила перила в подъезде, мыла полы и постоянно ругалась с курящими соседями — сама артистка бросила курить много лет назад. С тех пор у Лолиты осталась вредная привычка много материться, но с ней артистка бороться не собирается.
Лолита подчеркнула, что в настоящее время в российском шоу-бизнесе многие артисты вообще не употребляют ни запрещённые вещества, ни спиртное. В пример артистка поставила Филиппа Киркорова. По её словам, певец снимает стресс походами в магазин и покупкой огромного количества новых вещей.
Комментарии14
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Лолита Милявская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского24
«Пролили кровь»: в Молдавии чествуют фашистов
«Не надо наказывать всю страну из-за одного подонка»551
Путин дал эксклюзивное интервью Стоуну39
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане16
Видео
00:39
Депутат разглядела операцию ВСУ в Донбассе из космоса
Политика
03:03
Соловьев уличил «Рустави-2» в обмане
Общество
02:31
Вован и Лексус разыграли премьера Северной Македонии
Общество
01:03
Житель Курска отсудил 2 миллиона у Минфина РФ
Общество
00:23
Одно условие: есть ли смысл встречи Путина и Зеленского
В мире
00:20
В деле башкирской кассирши возник неожиданный поворот
Криминал Происшествия
04:56
Кадыров о грузинском журналисте: «Мразь и подонок»
Политика
02:25
В центре Тбилиси начались столкновения
В мире Кавказ
00:20
Белоруссия уличила Россию в обмане
В мире СНГ
01:31
На «Эхе Москвы» поиздевались над погибшими подводниками
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть