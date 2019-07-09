Снимает стресс: Лолита раскрыла вредную привычку Киркорова

Лолита Милявская в эфире программы «Эксклюзив» на первом канале рассказала, как артисты эстрады снимают стресс. Особняком певица выделили Филиппа Киркорова , который подходит к эмоциональной разгрузке нестандартно.

По словам Лолиты, самыми популярными средствами борьбы со стрессом в шоу-бизнесе являются алкоголь и запрещённые вещества. В большинстве случаев к вредным привычкам пристращаются артисты, которые не могут справиться с тем, что оказываются невостребованными после непродолжительного успеха. Милявская призналась, что сама была зависима от наркотиков, но справилась с тяжёлым недугом более 10 лет назад.

Певица отметила, что раньше, чтобы побороть стресс, она красила перила в подъезде, мыла полы и постоянно ругалась с курящими соседями — сама артистка бросила курить много лет назад. С тех пор у Лолиты осталась вредная привычка много материться, но с ней артистка бороться не собирается.

Лолита подчеркнула, что в настоящее время в российском шоу-бизнесе многие артисты вообще не употребляют ни запрещённые вещества, ни спиртное. В пример артистка поставила Филиппа Киркорова. По её словам, певец снимает стресс походами в магазин и покупкой огромного количества новых вещей.