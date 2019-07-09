Депардье распродает «содержимое» своего ресторана

Жерар Депардье выставляет на аукцион мебель, посуду, технику и запасы вина из своего ресторана La Fontaine Gaillon, который он продал в конце июня, сообщает Huffington Post.

Всего на аукционе будет представлено 250 лотов, в том числе и бутылки из винного погреба, каждая из которых оценивается примерно в 6000 евро.

"Продажа мебели из крупных гостиниц или ресторанов со звездами всегда вызывает интерес публики: поклонников интересует сувенир, профессионалы хотят обновить оборудование, приходят и просто любопытные", — подчеркивают организаторы аукциона Давид Нордманн и Ксавье Доминик.

Жерар Депардье открыл этот ресторан в 2003 году.