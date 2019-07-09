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Депардье распродает «содержимое» своего ресторана 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Юлия Честнова
Жерар Депардье выставляет на аукцион мебель, посуду, технику и запасы вина из своего ресторана La Fontaine Gaillon, который он продал в конце июня, сообщает Huffington Post.
Всего на аукционе будет представлено 250 лотов, в том числе и бутылки из винного погреба, каждая из которых оценивается примерно в 6000 евро.
"Продажа мебели из крупных гостиниц или ресторанов со звездами всегда вызывает интерес публики: поклонников интересует сувенир, профессионалы хотят обновить оборудование, приходят и просто любопытные", — подчеркивают организаторы аукциона Давид Нордманн и Ксавье Доминик.
Жерар Депардье открыл этот ресторан в 2003 году.
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Шоу-бизнес , Жерар Депардье
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