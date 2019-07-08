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Волочкова: у Ариши нет никакой цели 

Рамблер 28 минут назад
Фото: Instagram
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не привлекает 13-летнюю дочь Ариадну к участию в своих танцевальных постановках.
По словам Волочковой, ее дочь ничем всерьез не увлекается, хотя перепробовала множество разных занятий, в том числе и танцы.
«У Ариши нет никакой цели, она попробовала и спорт — это был большой теннис, бальные танцы, и современные танцы, и музыку, и фотографией занималась, художественной гимнастикой. Сейчас она занимается конным спортом», — рассказала Волочкова изданию «Дни.ру».
По словам балерины, в ее спектакле «Балерина в Зазеркалье цирка» будут задействованы дети, «которым это действительно интересно».
«Я не хочу ребенку насильно что-то навязывать», — добавила Волочкова.
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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