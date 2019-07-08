Собчак отреагировала на выходку грузинского журналиста

«Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — написала Собчак в своем телеграм-канале.

Телеведущая назвала выходку грузинского журналиста «подростковой» и сравнила ее с нецензурной надписью на заборе.

Ксения отметила, что подобную риторику использовал оппозиционер Алексей Навальный , однако она «скорее отпугивает нормальных людей».

«Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо», — заключила Собчак.