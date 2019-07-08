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Собчак отреагировала на выходку грузинского журналиста 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала оскорбление в адрес президента России Владимира Путина со стороны грузинского журналиста Георгия Габунии.
«Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и скорее показывает слабость позиции», — написала Собчак в своем телеграм-канале.
Телеведущая назвала выходку грузинского журналиста «подростковой» и сравнила ее с нецензурной надписью на заборе.
Ксения отметила, что подобную риторику использовал оппозиционер Алексей Навальный, однако она «скорее отпугивает нормальных людей».
«Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо глупо», — заключила Собчак.
Шоу-бизнес , Алексей Навальный , Георгий Габуния , Ксения Собчак , Владимир Путин
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