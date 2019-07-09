«Постарел, но бодрячком»: сын о состоянии Джигарханяна

По словам Степана Джигарханяна, живущего в Америке, он навестил отца, приехав на несколько дней в Москву

«Он, естественно, несколько постарел. Все-таки ему 83 года. Но держится бодрячком. Первое, что бросилось в глаза, когда я вошел в его комнату, это складное кресло-каталка. Оказалось, что несколько месяцев назад ему было не очень хорошо. На нервной почве, в связи с высказываниями Виталины (бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. — Прим. ред.) у отца начался неприятный процесс. (…) Потом, когда все затихло и Виталина ушла из этой темы, когда перестали трепать его имя, все пришло в норму», — пояснил он.

По словам сына актера, за последние полгода Армену Джигарханяну «удалось повернуть время вспять».

«Сейчас отцу намного лучше, он абсолютно трезво мыслит. Во время общения со мной ни разу не заговорился, не потерял нить разговора. Хотя еще лет пять назад все было по-другому. (…) Армен Борисович так же эмоционально ведет разговор, шутит где нужно. С юмором у него все в порядке. Прежний Армен Борисович», — подчеркнул он.

Степан Джигарханян также отметил, что тема бывшей жены его отца Виталины Цымбалюк-Романовской и развода с ней в семье не поднимается.

«Эта тема уходит в прошлое, во всяком случае, из нашей семьи. Сколько будут продолжать в медийном пространстве поднимать эту тему, не знаю. По тем обрывочным сведениям, что у меня есть, там тоже все угасает. В нашей семье, повторюсь, этот этап воспринимают как прошедший, ошибочный», — заявил он.

По данным ТАСС , брак актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской был расторгнут в ноябре 2017 года Адвокат режиссера Евгений Парфенов сообщил изданию, что Цымбалюк-Романовская не возражала против

развода.