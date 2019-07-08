Звезда «Реальных пацанов» оставила Савичеву без цветов

Артистка пояснила, что после открытия фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле она вместе с ассистенткой торопилась в гостиницу, чтобы успеть к отправке машины в Москву.

«Нас догоняет молоденькая девушка и так искренне и трогательно говорит: «Катерина, Катерина! Я хотела подарить эти цветы Юле Савичевой, но не смогла ее найти после выступления и решила тогда подарить их Вам. Подумала, что ж букету пропадать!» — пишет Шпица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Актриса призналась, что посмеялась «наивной простоте и честности» девушки и отметила, что Савичева на открытии была «прекрасна».

Подписчики артистки неоднозначно оценили поступок находчивой поклонницы певицы.

«Думаю некоторых людей, эта девушка бы оскорбила. Но Вы Катя замечательный человек», — отметил пользователь под ником @1300_gradusov.

«Девушка просто прикололась», — предположил @yalrol.

««Красивая история», — отметил pupkin2067.