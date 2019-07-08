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Звезда «Реальных пацанов» оставила Савичеву без цветов 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Российская актриса Катерина Шпица рассказала своим подписчикам в Instagram, как к ней попали цветы, предназначавшиеся для певицы Юлии Савичевой. По её словам, это был неожиданный подарок поклонницы.
Артистка пояснила, что после открытия фестиваля «В кругу семьи» в Ярославле она вместе с ассистенткой торопилась в гостиницу, чтобы успеть к отправке машины в Москву.
«Нас догоняет молоденькая девушка и так искренне и трогательно говорит: «Катерина, Катерина! Я хотела подарить эти цветы Юле Савичевой, но не смогла ее найти после выступления и решила тогда подарить их Вам. Подумала, что ж букету пропадать!» — пишет Шпица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Актриса призналась, что посмеялась «наивной простоте и честности» девушки и отметила, что Савичева на открытии была «прекрасна».
Подписчики артистки неоднозначно оценили поступок находчивой поклонницы певицы.
«Думаю некоторых людей, эта девушка бы оскорбила. Но Вы Катя замечательный человек», — отметил пользователь под ником @1300_gradusov.
«Девушка просто прикололась», — предположил @yalrol.
««Красивая история», — отметил pupkin2067.
Комментарии
Шоу-бизнес , Катерина Шпица , Юлия Савичева , Ярославль
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