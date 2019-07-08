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Группа «Ласковый май» навсегда отказалась от концертов в Грузии 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер известного музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин призвал российских певцов и музыкантов отказаться от выступлений в Грузии после нецензурных выражений телеведущего «Рустави 2» в адрес российских властей.
После слов этого подонка Габунии группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии, — написал Разин под постом в своём Instagram.
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После слов этого подонка Габунии группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь. Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента 🤦‍♂ Гореть этому мерзавцу в аду. И родила же какая-то пиз.. это чудовище! Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят. Скорей бы Габуния сдох, как собака. 💩

Публикация от  Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Решение принято после высказываний журналиста Георгия Габунии. Особое возмущение у продюсера вызвали слова о родителях Владимира Путина. Разин подчеркнул, что не помнит своих родителей, так как они умерли, когда ему был всего один год, но он благодарен им за всё, что было в жизни.
Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента. Гореть этому мерзавцу в аду, — добавил Разин.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заказчика оскорблений Путина на грузинском ТВ. По её мнению, нецензурные выражения ведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии связаны с началом предвыборной кампании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Дипломат отметила, что заложниками бездельников от политики стали великий народ, великие традиции и великая культура, писал News.ru.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Кавказ , Конфликты , Андрей Разин , Мария Захарова , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , МИД , Грузия
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