«Сама не осмелилась»: Пугачева сплавила Шнуру скандальный хит

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассказала о том, что подарила музыканту Сергею Шнурову песню, которую не осмелилась исполнить сама. Об этом певица сообщила во время прямого эфира в соцсети, который она провела вместе с народной артисткой Латвии Лаймой Вайкуле.

В настоящее время звезды отдыхают в Юрмале, и в один из вечеров Примадонна приехала в гости к Вайкуле.

Хозяйка обрадовалась визиту подруги и решила поделиться эмоциями со своими подписчиками в прямом эфире.

Когда Вайкуле спросила у Пугачевой о «смешной песне про мужиков», артистка рассказала, что не стала ее исполнять.

«Я ее подарила Шнуру. Ждите. Называется «…мер». Не осмелилась я. Сережке отдала. У них это получится гениально», — объяснила Пугачева.

Как отмечает сайт kp.ru, второе название песни — «Измерительный прибор». Исполнять ее, скорее всего, будут солистки «Ленинграда».

Когда Вайкуле расстроенно призналась, что планировала исполнять подаренную композицию в дуэте с Пугачевой, артистка, смеясь, ответила «поздно, тетя, петь „Боржоми“.

»Песня у Сереги в декабре выйдет. Ее написала поэтесса Сола Монова. Она очень талантлива», — отметила Пугачева.

Во время эфира Примадонна рассказала о том, что Вайкуле учит ее пользоваться соцсетями и призналась, что «за всю жизнь столько наобщалась», что не испытывает в этом нужды.

Пугачева находится в Латвии после недавно разразившегося скандала с проездом личного автомобиля певицы по перрону Рижского вокзала, с которого она отправлялась в Ригу. В фан-аккаунте артистки появилось видео, на котором ее кортеж подъезжает к вагону поезда. Многие подписчики страницы заявили, что звезда повела себя нетактично по отношению к другим посетителям вокзала.

«А как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?», «А если все будут на машине к вагону подъезжать?» — написали они.

Дошло до того, что на певицу написали заявление в ГИБДД с требованием возбудить дело об административном правонарушении. В заявлении также требуется привлечь к дисциплинарной ответственности «допустивших правонарушение», а 70-летнюю народную артистку СССР пригласить на допрос.

Также поведение звезды возмутило музыканта Юрия Лозу, который сравнил ее с «большими бандитами».

«А чем, собственно, все так удивлены? Она что, первая туда заехала? Идите на Кутузовский проспект и посмотрите на машины, которые едут по выделенной полосе. Все эти люди имеют возможность заезжать на перроны. Все олигархи и все большие бандиты», — сказал Лоза «Вечерней Москве».

Он предположил, что проблему можно решить либо изменением действующая системы и введением запрета на перрон для всех, либо согласившись с тем, что есть люди, имеющие такие привилегии.

«Не Пугачева изобрела въезд на перрон. Она просто воспользовалась возможностью, которая всю жизнь широко практикуется в нашей стране», — отметил он.

На сторону певицы встал ее бывший муж Филипп Киркоров , который счел «некрасивой» критику в адрес певицы.

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать!» — заявил он в интервью телеканалу «Звезда».

Он также обратил внимание на то, что Пугачева является суперзвездой и женщиной, которая за свою долгую музыкальную карьеру «своим трудом заслужила» то, в чем ее упрекают.

На сторону Пугачевой встал и народный артист России Лев Лещенко , заявивший, что скандал с Пугачевой раздут «из ничего», и в стране есть реальные проблемы, достойные общественного внимания.

«Сейчас начнется обсуждение, народ втягивают в эту историю. А зачем? Больше нет проблем у нас в Отечестве?» — недоумевает певец.

По его словам, Пугачева в силу возраста и заслуг не должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон.