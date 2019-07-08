За бойкот Крыма? Президент Латвии наградил Лайму Вайкуле

Президент Латвии Раймондс Вейонис, чьи полномочия истекают 7 июля, вручил певице Лайме Вайкуле грамоту за выдающиеся заслуги в области латвийской и мировой музыки. Торжественное мероприятие прошло 4 июля в юрмальской резиденции, куда народная артистка Латвии прибыла вместе с генеральным продюсером своего фестиваля «Лайма Рандеву» Элитой Милграве, передает Sputnik Latvia.

«Ваша неординарная личность, творчество и профессионализм вдохновляют! Пусть вас всегда согревает любовь и признание слушателей!» — написал уходящий президент.

Также Вейонис отметил в своем сообщении высокое влияние фестиваля «Лайма Рандеву» на укрепление и поддержание международных культурных связей.

Тина Кароль, Ирина Билык, Недавно Вайкуле заявила о намерении провести фестиваль в Одессе с 8 по 10 августа в Летнем театре на Морском вокзале. Как сообщает «Думская», на сцену выйдут многие друзья и коллеги артистки — в списке заявленных участников присутствуют Вахтанг Кикабидзе Нани Брегвадзе , Kazka, Tomas N'evergreen, Арсен Мирзоян, группы «Леприконсы» и «Вопли Видоплясова».

«Я обожаю Одессу, воздух, людей, море… Много лет я мечтала сделать тут свой фестиваль, но и подумать не могла, что моя идея реализуется», — говорила Вайкуле ранее.

На предстоящем мероприятии артистка планирует представить зрителям сольную программу, включающую в себя суперхиты прошлых лет и новые песни.

«Мне хочется, чтобы работал бренд фестиваля, а не имена артистов. Глупо приходить на фестиваль только ради кого-то. Каждый день — особенный, и там обязательно будет несколько человек, ради которых вы пришли», — заявила Вайкуле.

В общей сложности на мероприятии в Юрмале выступят около 40 артистов, с некоторыми из которых до сих пор ведутся переговоры. По словам организаторов, на фестивале появятся представители 13 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Азербайджан, Украина, Дания, Грузия, Эстония и другие. Одним из самых ярких участников «Лаймы Рандеву» станет двукратный бронзовый призер международного песенного конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев

Репетиции перед фестивалем проходят в принадлежащей певице студии, которая расположена недалеко от ее дома.

«У нас тут новые соседи появились, но пока вроде не въехали. Остальные пока терпят. Но мы их салюты тоже, между прочим, терпим. Так что у нас взаимно», — поделилась Вайкуле.

Ранее она привлекла к себе внимание общественности категорическим отказом выступать на территории Крыма.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — заявила она одесским журналистам.

При этом певица отметила, что поддерживает попавших в черный список артистов, которые были лишены права выступать на территории Украины.

«И нельзя трогать детей и артистов. Они неадекватно все воспринимают. И этих детей, в какие-то списки… ну куда?! Они если и попали куда-то, то только потому, что не понимают, что происходит», — сказала Вайкуле.