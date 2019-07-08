На Киркорова напала лошадь

Филипп Киркоров снял на смартфон нападение лошади. Животное попыталось съесть дорогостоящий наряд артиста. Запись инцидента певец опубликовал в сториз Instagram.

Скрин неординарного случая с поп-королём имеется в распоряжении издания Teleprogramma.pro. ЧП произошло на показе Dolce & Gabbana в Италии, где Киркоров появился в летнем костюме из шорт и рубашки. В таком виде певец отправился на традиционную вечеринку в честь модного дефиле, в котором кроме моделей также участвовала лошадь. Фотографируясь с животным, артист почувствовал боль в руке: конь укусил артиста и начал жевать его рубашку.

«Алла! Она меня ест!» — слышен на записи голос Киркорова.

Обслуживающий персонал вечеринки быстро отвёл лошадь от российского певца. В результате его дорогостоящий костюм остался цел, хоть и немного замочен.

Ранее Филипп Киркоров пожаловался на жесткую посадку самолета, на котором он возвращался с гастролей в Болгарии. Артист отметил, что никогда не забудет «эти 30 секунд своей жизни» и выразил благодарность пилотам «за профессионализм и слаженность действий».