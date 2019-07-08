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Телемост Россия-Украина: Малахов лишился важного эфира 

Рамблер 7 минут назад
Отмененный телемост между Россией и Украиной вели бы Андрей Малахов и Мария Ситтель. Об этом сообщает NewsOne.
Проведение российско-украинского телемоста было анонсировано вчера на канале «Россия». Вместе с украинским каналом NewsOne они намеревались организовать 12 июля двухчасовой телемост.
Сегодня NewsOne сообщил об отмене телемоста, объяснив такое решение массированной информационной атакой со стороны ряда политических партий и прямыми угрозами физической расправы в адрес журналистов.
В том же сообщении украинский канал объяснил, что вместе с «Россией» стремился к тому, чтобы обычные люди, никогда не сомневавшиеся в территориальной целостности Украины, обсудили неполитические вопросы.
Планировалось, что ведущими телемоста станут «далекие от политики» российские журналисты Андрей Малахов и Мария Ситтель.
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Мария Ситтель , Андрей Малахов
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