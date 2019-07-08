Телемост Россия-Украина: Малахов лишился важного эфира

Проведение российско-украинского телемоста было анонсировано вчера на канале «Россия». Вместе с украинским каналом NewsOne они намеревались организовать 12 июля двухчасовой телемост.

Сегодня NewsOne сообщил об отмене телемоста, объяснив такое решение массированной информационной атакой со стороны ряда политических партий и прямыми угрозами физической расправы в адрес журналистов.

В том же сообщении украинский канал объяснил, что вместе с «Россией» стремился к тому, чтобы обычные люди, никогда не сомневавшиеся в территориальной целостности Украины, обсудили неполитические вопросы.

Планировалось, что ведущими телемоста станут «далекие от политики» российские журналисты Андрей Малахов и Мария Ситтель.