Известный композитор Максим Дунаевский назвал «полной ерундой» повторное участие исполнителей на конкурсе «Евровидение». В интервью «Известиям», он рассказал, как оценивает ситуацию, что один и тот же исполнитель от России ездит на конкурс по несколько раз.

Дунаевский также заметил, что лучше отправлять на конкурс молодых исполнителей. По его словам, для новых артистов участие в состязании — это проба сил и изучение новых тенденций.

Кроме этого, он высказался о положении современной молодежной музыки и сказал, что не хочет писать для современных артистов из-за типизированности и однородности новых исполнителей.

«Сегодняшним исполнителям не нужны композиторы, не нужны поэты, потому что на их продюсеров работают целые фабрики безымянных девочек и мальчиков. Вот мы и слушаем один хлам и шлак, песенки-однодневки», — резюмировал он.

Максим Дунаевский — знаменитый российский композитор. Он обрел всенародную популярность, написав песни к таким фильмам, как «Д, „Мэри Поппинс, до свидания!“, „Карнавал“ и другим. В 2006 году ему присвоили звание народного артиста за заслуги перед искусством. Кроме того, Дунаевский раньше входил в экспертный совет „Евровидения“.

Сергей Лазарев впервые на международном песенном конкурсе выступил в 2016 году в Швеции, где исполнил песню „You Are the Only One“. Однако по результатом голосования он занял тогда третье место, а победительницей стала украинская певица Джамала