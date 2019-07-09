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Пугачева затмила жену Николаева 

Рамблер + ещё 4 21 минуту назад
Фото: @alla_orfey
Пользователи Instagram сравнили внешность Аллы Пугачёвой и жены Игоря Николаева Юлией Проскуряковой и пришли к выводу, что 70-летняя примадонна выглядит гораздо моложе 36-летней актрисы.
Поводом для сравнения послужила фотография, которую Пугачёва выложила на своей странице в соцсети. На снимке изображены примадонна и Николаев, сидящие за столиком в латвийском ресторане, а за их спинами стоит Проскурякова.
«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем МЫ», — подписала фото певица.
Подписчики Пугачёвой отреагировали на снимок, заявив в комменатриях, что на фото Пугачёва выглядит гораздо лучше, чем намного более молодая жена музыканта.
«Алла Борисовна просто супер. Красавица. А остальные так себе», — заявила подписчица под ником @lenatolasova.
«Глаза Аллы радуются искренностью, а у молодой жены Николаева грустные, поэтому она выглядит старше», — отметила @vасagnyshevanataliia.
«Юля — молодая старушка», — написала @a. y. a.
«Аллочка моложе всех молодых! Вот кому удалось обмануть время и повернуть его вспять!» — подчеркнула @kaskablack.
В настоящее время Алла Пугачёва с супругом Максимом Галкиным и детьми находится на отдыхе в Юрмале в Латвии.
Комментарии21
Шоу-бизнес , Игорь Николаев , Юлия Проскурякова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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