Пугачева затмила жену Николаева

Поводом для сравнения послужила фотография, которую Пугачёва выложила на своей странице в соцсети. На снимке изображены примадонна и Николаев, сидящие за столиком в латвийском ресторане, а за их спинами стоит Проскурякова.

«Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будем МЫ», — подписала фото певица.

Подписчики Пугачёвой отреагировали на снимок, заявив в комменатриях, что на фото Пугачёва выглядит гораздо лучше, чем намного более молодая жена музыканта.

«Алла Борисовна просто супер. Красавица. А остальные так себе», — заявила подписчица под ником @lenatolasova.

«Глаза Аллы радуются искренностью, а у молодой жены Николаева грустные, поэтому она выглядит старше», — отметила @vасagnyshevanataliia.

«Юля — молодая старушка», — написала @a. y. a.

«Аллочка моложе всех молодых! Вот кому удалось обмануть время и повернуть его вспять!» — подчеркнула @kaskablack.