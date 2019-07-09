Пугачева затмила 36-летнюю жену Игоря Николаева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева в настоящий момент вместе со своей семьей отдыхает в Юрмале . Там же находится на отдыхе и Игорь Николаев с женой. Знаменитости решили вместе провести время в одном из местных ресторанов, и соответствующим фото Пугачева решила поделиться со своими подписчиками Инстаграм. Фанаты пришли в восторг от того, как выглядит их кумир, и назвали ее и жену Игоря ровесницами.

Примадонна запечатлена на фотографии с удачно сделанным макияжем и в свитере, выполненном в светло-розовых тонах и эффектно приоткрывающем для обозрения плечи. Юлия Проскурякова , супруга Николаева, предстала в гораздо более скромном наряде — светлой блузке сдержанного покроя.

Как поклонники, так и средства массовой информации неоднократно отмечали, насколько молодо выглядит Алла Борисовна в свои 70 лет. Возможно поэтому другая женщина, попавшая с ней в один кадр, подверглась критике, будучи при этом значительно моложе по возрасту.