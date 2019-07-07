«Паук» Троицкий устроил дебош в аэропорту

Лидер «Коррозии металла» устроил дебош в московском аэропорту. Рокер Сергей Троицкий («Паук») буянил, требуя вернуть деньги, и ударил представителя авиакомпании стойкой. Видео дебоша опубликовано в Сети.

«Паук» со спутницей приехали в аэропорт Жуковский. В здании аэровокзала они вступили в конфликт с представителем авиакомпании, который заявил, что Троицкого на борт не пустят «из-за амбре».

Такова версия пресс-секретаря музыканта, сообщает Рен ТВ.

По словам пресс-секретаря, Троицкий и его спутница летели на «дипломатическое мероприятие на Кипре». Но билеты пришлось вернуть. Деньги за билет им отдали, но удержали 4 тысячи — доплату за багаж и кассовые сборы.

Недовольный Троицкий принялся буянить и ударил представителя авиакомпании стойкой.

Сам «Паук» назвал авиаторов «ростовщиками» и «антисоциальными элементами». Он считает, что стал жертвой «мошеннической схемы».