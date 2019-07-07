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«Паук» Троицкий устроил дебош в аэропорту 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Коррозии металла» устроил дебош в московском аэропорту. Рокер Сергей Троицкий («Паук») буянил, требуя вернуть деньги, и ударил представителя авиакомпании стойкой. Видео дебоша опубликовано в Сети.
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«Паук» со спутницей приехали в аэропорт Жуковский. В здании аэровокзала они вступили в конфликт с представителем авиакомпании, который заявил, что Троицкого на борт не пустят «из-за амбре».
Такова версия пресс-секретаря музыканта, сообщает Рен ТВ.
По словам пресс-секретаря, Троицкий и его спутница летели на «дипломатическое мероприятие на Кипре». Но билеты пришлось вернуть. Деньги за билет им отдали, но удержали 4 тысячи — доплату за багаж и кассовые сборы.
Недовольный Троицкий принялся буянить и ударил представителя авиакомпании стойкой.
Сам «Паук» назвал авиаторов «ростовщиками» и «антисоциальными элементами». Он считает, что стал жертвой «мошеннической схемы».
Комментарии8
Шоу-бизнес , Происшествия , Сергей Троицкий , РЕН ТВ
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