Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом

Музыкант анонсировал новый проект в толстовке Дианы Арбениной.

Григорий Лепс споет с американским актером и продюсером Стивеном Сигалом . Совместная композиция будет записана в рамках подготовки к фестивалю «Жара». Об этом Лепс рассказал в Instagram.

«Идет запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом», — рассказал Лепс в соцсети.

Музыкант не уточнил подробности, поэтому поклонникам остается только гадать, будет ли это новая песня или кавер на одну из композиций из репертуара Лепса.

«Уровень крутости фотографии зашкаливает»; «Вау, две легенды»; «Настоящий американский Гришин друг», — прокомментировали снимок подписчики.

Другие фолловеры заметили, что Лепс позировал для снимка в толстовке с надписью «Арбенина team». Некоторые поклонники предположили, что рок-исполнительница одолжила Лепсу свою одежду.