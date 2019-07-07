Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лепс запишет песню в дуэте со Стивеном Сигалом 

Teleprogramma.pro + ещё 2 2 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Музыкант анонсировал новый проект в толстовке Дианы Арбениной.
Григорий Лепс споет с американским актером и продюсером Стивеном Сигалом. Совместная композиция будет записана в рамках подготовки к фестивалю «Жара». Об этом Лепс рассказал в Instagram.
«Идет запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом», — рассказал Лепс в соцсети.
Музыкант не уточнил подробности, поэтому поклонникам остается только гадать, будет ли это новая песня или кавер на одну из композиций из репертуара Лепса.
«Уровень крутости фотографии зашкаливает»; «Вау, две легенды»; «Настоящий американский Гришин друг», — прокомментировали снимок подписчики.
Другие фолловеры заметили, что Лепс позировал для снимка в толстовке с надписью «Арбенина team». Некоторые поклонники предположили, что рок-исполнительница одолжила Лепсу свою одежду.
Напомним, в 2018 году со Стивеном Сигалом спел один из основателей фестиваля «Жара» Эмин Агаларов. По его словам, Стивен Сигал любит блюз и знает о нем практически все. Итогом сотрудничества артистов стала записанная кавер-версия композиции «Boogie man».
Teleprogramma.pro: последние новости
Бари Алибасов с женой уезжает за границу Соколовский объяснил, почему изменял Рите Дакоте Лолита едва не попала под обстрел на Донбассе
Комментарии1
Шоу-бизнес , Другое , Григорий Лепс , Стивен Сигал , Эмин Агаларов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре22
Познер сделал резкое заявление81
ПАСЕ не даст России карт-бланш365
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину9
Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты70
Видео
02:06
Украинский спецназ не смог открыть дверь
В мире Украина
00:57
В скандальном видео Зеленского увидели «руку Порошенко»
В мире Украина
03:48
Россию сочли помехой в борьбе с угрозами ЕС
В мире Европа
04:51
Медведчук рассказал о своей просьбе к Путину
Политика В мире
00:51
Украина обвинила Россию в нарушении конвенции Монтре
В мире Политика
Из Тбилиси в Россию вылетели последние самолеты
Общество
01:40
ПАСЕ не даст России карт-бланш
Политика В мире
00:45
В Нижнем Новгороде выпал июльский «снег»
Погода Общество
02:35
Предавшая Крым Вайкуле едет на Украину
Шоу-бизнес
05:24
«Жрецы слабеют»: как солдат расстрелял бойцов «Азова»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение