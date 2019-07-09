Свои по своим: Лолита рассказала об ужасах Донбасса

Невзгоды жителей Донбасса страшно даже обсуждать, заявила в своем инстаграме Лолита Милявская

Во время переезда из одного города в другой автобус с артисткой и ее коллективом сделал остановку в Дебальцеве. Жители города рассказали Милявской, что немногим ранее расположенный неподалеку Первомайск подвергся обстрелу.

«Опять по мирному населению. Когда это исчезнет? Свои по своим… Когда будет мир? Кому задать этот вопрос?» — написала певица.

В постскриптуме она добавила, что доехала до Луганска и увидела в глазах очень бедных местных жителей радостный огонь, какого не видела с прошлого века.

Вчера вечером Лолита опубликовала отрывки из концерта в Луганске, а в подписи к видео упомянула о рассказах местных про перенесенные невзгоды, которые страшно повторить, и выводе, который после этого сделала.