Невзгоды жителей Донбасса страшно даже обсуждать, заявила в своем инстаграме Лолита Милявская.
На выходных певица дала концерты в Донецке и Луганске. После окончания обоих Милявская публиковала в инстаграме отрывки из своих выступлений. В подписи к видео из Донецка она поблагодарила местных жителей за «сердца и массовый хор».
Во время переезда из одного города в другой автобус с артисткой и ее коллективом сделал остановку в Дебальцеве. Жители города рассказали Милявской, что немногим ранее расположенный неподалеку Первомайск подвергся обстрелу.
«Опять по мирному населению. Когда это исчезнет? Свои по своим… Когда будет мир? Кому задать этот вопрос?» — написала певица.
В постскриптуме она добавила, что доехала до Луганска и увидела в глазах очень бедных местных жителей радостный огонь, какого не видела с прошлого века.
Вчера вечером Лолита опубликовала отрывки из концерта в Луганске, а в подписи к видео упомянула о рассказах местных про перенесенные невзгоды, которые страшно повторить, и выводе, который после этого сделала.
«То, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом. Буду с новой силой любить жизнь, любить друзей, любить петь! Ура! Я живу! Это так дорого!» — написала она.