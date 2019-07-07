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Обвиненная в запоях Хлебникова заговорила о смерти 

Газета.Ru + ещё 4 7 июля 2019
Фото: РИА Новости
Певица Марина Хлебникова после посыпавшихся на нее обвинений в алкоголизме откровенно рассказала о своих страхах, сообщает сайт kp.ru.
Приняв участие в проекте Михаила Комлева "Страхи" артистка поделилась, что больше всего переживает за свою семью и свою дочь.
Она рассказала, что все еще боится оставлять 20-летнюю дочь одну, так как с ней постоянно что-то случается.
"И, наверное, лучший способ справиться со своим страхом, — это приехать и быть рядом с ней, чтобы успокоить, утешить", — рассказала она.
Она также посоветовала всем бороться со страхами.
Ранее бывший представитель Хлебниковой Сергей Лавров рассказал о том, что его друзья, проживающие в одном подъезде с артисткой, регулярно видят ее в состоянии алкогольного опьянения. Он также предположил, что певице требуется помощь, так как она серьезно изменилась внешне и "осунулась".
Сама певица отрицает обвинения в алкоголизме.
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Шоу-бизнес , Марина Хлебникова , Сергей Лавров , Михаил Комлев
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