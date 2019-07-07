Обвиненная в запоях Хлебникова заговорила о смерти

Певица Марина Хлебникова после посыпавшихся на нее обвинений в алкоголизме откровенно рассказала о своих страхах, сообщает сайт kp.ru.

Приняв участие в проекте Михаила Комлева "Страхи" артистка поделилась, что больше всего переживает за свою семью и свою дочь.

Она рассказала, что все еще боится оставлять 20-летнюю дочь одну, так как с ней постоянно что-то случается.

"И, наверное, лучший способ справиться со своим страхом, — это приехать и быть рядом с ней, чтобы успокоить, утешить", — рассказала она.

Она также посоветовала всем бороться со страхами.

Ранее бывший представитель Хлебниковой Сергей Лавров рассказал о том, что его друзья, проживающие в одном подъезде с артисткой, регулярно видят ее в состоянии алкогольного опьянения. Он также предположил, что певице требуется помощь, так как она серьезно изменилась внешне и "осунулась".

Сама певица отрицает обвинения в алкоголизме.