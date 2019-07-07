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Стиви Уандер готовится к пересадке почки 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com
Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.
Артист сказал, что хочет избежать слухов в связи с будущим перерывом в творческой деятельности, поэтому сам информирует о происходящем. Он успокоил своих поклонников, пообещав, что всё будет хорошо и донор уже найден, публика поддержала его аплодисментами.
Как писал News.ru ранее, российский телеведущий Борис Корчевников рассказал, что перенёс трепанацию черепа. По его словам, в первые дни после операции «что-то тебе открывается».
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