Стиви Уандер готовится к пересадке почки

Легендарный певец Стиви Уандер объявил на своём концерте в лондонском Гайд-парке, что готовится к операции по трансплантации, назначенной на сентябрь.

Артист сказал, что хочет избежать слухов в связи с будущим перерывом в творческой деятельности, поэтому сам информирует о происходящем. Он успокоил своих поклонников, пообещав, что всё будет хорошо и донор уже найден, публика поддержала его аплодисментами.