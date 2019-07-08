«Хелп!» Кудрявцева рассказала о головных болях

Лера Кудрявцева не может справиться с головными болями без медицинской помощи. Об этом сама телеведущая рассказала в своем фейсбуке.

«Ребята, хелп!» — написала она 5 июля.

За зовом о помощи последовал рассказ о «замучивших» головных болях, которые «сил нет уже» терпеть. Кудрявцева попросила подписчиков не предлагать ей иголки, банки и массажи, а рекомендовать врача, который «ищет причину», а не просто выписывает таблетки.

Некоторые подписчики и впрямь посоветовали телеведущей знакомых медиков. Другие рекомендовали ей магнитно-резонансную томографию, пиявок, сон, гимнастику для шеи, корейский охлаждающий пластырь на лоб, проверить желчный пузырь и сосуды, бросить курить, погрузить ноги в горячую воду и выпить 25 граммов коньяка.