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«Хелп!» Кудрявцева рассказала о головных болях 

Рамблер + ещё 4 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Лера Кудрявцева не может справиться с головными болями без медицинской помощи. Об этом сама телеведущая рассказала в своем фейсбуке.
«Ребята, хелп!» — написала она 5 июля.
За зовом о помощи последовал рассказ о «замучивших» головных болях, которые «сил нет уже» терпеть. Кудрявцева попросила подписчиков не предлагать ей иголки, банки и массажи, а рекомендовать врача, который «ищет причину», а не просто выписывает таблетки.
Некоторые подписчики и впрямь посоветовали телеведущей знакомых медиков. Другие рекомендовали ей магнитно-резонансную томографию, пиявок, сон, гимнастику для шеи, корейский охлаждающий пластырь на лоб, проверить желчный пузырь и сосуды, бросить курить, погрузить ноги в горячую воду и выпить 25 граммов коньяка.
«Шейная зона регулярно массируется? Матрас плотный? Какая подушка высотой? Густая ли кровь? Чем разжижаешь?» — поинтересовался один из пользователей соцсети.
Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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