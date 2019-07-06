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Карен Шахназаров: «Все было как в сериалах — мы заплакали» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Кинорежиссер, известный миллионам зрителей по фильмам «Мы из джаза», «Курьер» и «Американская дочь» поделился воспоминаниями о том, как он встретился с дочерью спустя 20 лет.
В уже далеком 1989-м году вторая супруга Карена Георгиевича забрала их общую дочь Анну, которой было всего четыре года, и без согласия отца вывезла ее в США, рассказал он журналу «Стархит». И судьба распорядилась так, что он увидел ее только через 20 лет.
Эта история в свое время вдохновила режиссера на создание картины «Американская дочь», в которой великолепно сыграл Владимир Машков. Но, конечно, она не является калькой личной трагедии.
Безусловно, Шахназаров мог ранее сделать попытку найти бывшую семью и пообщаться с дочерью. Он признался, что много думал об этом, особенно, когда был в Штатах на съемках фильма. Но так и не решился тогда это сделать.
"Я мог полететь и найти ее, но что-то меня остановило. Это сложный момент, не знаешь, какая реакция будет и я доверился Богу», — рассказал он «Стархиту».
И только через 20 лет, когда Шахназаров вновь прилетел в Америку, Анна позвонила ему сама.
«Довольно странно, когда встречаешь дочь спустя столько лет и понимаешь, что она уже принадлежит другой цивилизации. Анна симпатичная, успешная и яркая девушка. Все было как в сериалах — мы заплакали», — вспоминает режиссер.
В прошлом году Анна прилетела в Москву и познакомилась со сводными братьями (мэтр был женат три раза и имеет троих детей). Что удивительно — все трое — Анна, Иван и Василий связали свою жизнь с киноиндустрией.
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Карен Шахназаров , StarHit , США
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