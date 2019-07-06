Карен Шахназаров: «Все было как в сериалах — мы заплакали»

Кинорежиссер, известный миллионам зрителей по фильмам «Мы из джаза», «Курьер» и «Американская дочь» поделился воспоминаниями о том, как он встретился с дочерью спустя 20 лет.

В уже далеком 1989-м году вторая супруга Карена Георгиевича забрала их общую дочь Анну, которой было всего четыре года, и без согласия отца вывезла ее в США рассказал он журналу «Стархит». И судьба распорядилась так, что он увидел ее только через 20 лет.

Эта история в свое время вдохновила режиссера на создание картины «Американская дочь», в которой великолепно сыграл Владимир Машков . Но, конечно, она не является калькой личной трагедии.

Безусловно, Шахназаров мог ранее сделать попытку найти бывшую семью и пообщаться с дочерью. Он признался, что много думал об этом, особенно, когда был в Штатах на съемках фильма. Но так и не решился тогда это сделать.

"Я мог полететь и найти ее, но что-то меня остановило. Это сложный момент, не знаешь, какая реакция будет и я доверился Богу», — рассказал он «Стархиту».

И только через 20 лет, когда Шахназаров вновь прилетел в Америку, Анна позвонила ему сама.

«Довольно странно, когда встречаешь дочь спустя столько лет и понимаешь, что она уже принадлежит другой цивилизации. Анна симпатичная, успешная и яркая девушка. Все было как в сериалах — мы заплакали», — вспоминает режиссер.

В прошлом году Анна прилетела в Москву и познакомилась со сводными братьями (мэтр был женат три раза и имеет троих детей). Что удивительно — все трое — Анна, Иван и Василий связали свою жизнь с киноиндустрией.