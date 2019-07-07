Смертельные побои. Умерла героиня программы «Пусть говорят»

Двое маленьких детей остались сиротами после кончины жительницы Магнитогорска Дарьи Рубцовой, которая скончалась от последствий ударов, которые ей нанес муж.

Анатолий и раньше позволял себе рукоприкладство, но Дарья терпела, не хотела лишать детей отца. И это оказалось роковой ошибкой. Однажды ее супруг, будучи сильно пьян, избил ее до полусмерти.

И после этого случая молодая женщина так и не поправилась — у нее из-за черепно-мозговой травмы началась тяжелая лобная эпилепсия, она стала глубоким инвалидом. За последнее время она четырежды впадала в кому.

При этом, как ни удивительно, она не стала подавать заявления в полицию и продолжала жить вместе с Анатолием, пишет информационное агентство «URA.RU».

Этот случай стал широко обсуждаться, когда общественность узнала, что муж Дарьи начал собирать деньги на ее лечение. Он публично, на видео, говорил, что раскаивается в том, что сделал.

В апреле Дарью пригласили участвовать в передаче «Первого канала» «Пусть говорят».

Казалось бы, появилась надежда на счастливый исход, помочь молодой матери взялась депутат Государственной Думы Оксана Пушкина . Но чуда не произошло — изменения в организме Дарьи были необратимы, она вернулась домой, в Магнитогорск.