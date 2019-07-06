Евровидению осталось 10 лет. Почему Амстердам открестился от шоу, и выгоден ли конкурс другим странам?

Амстердам отказался проводить у себя Евровидение-2020. Концертный зал Ziggo Dome оказался недоступен в запланированный период. Почему значение знаменитого конкурса падает и выгодно ли государствам проводить музыкальное мероприятие, в материале "360".

Конкурсу не рады?

Нидерланды не хотят принимать Евровидение в 2020 году у себя. Об этом заявила мэр Амстердама Фемке Халсема.

Концертный зал Ziggo Dome, в котором планировали провести мероприятие, оказался недоступен в нужный период.

«Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести», — подчеркнула Халсема.

Чиновники пытались найти другое место для конкурса. Однако найти достойную площадку не удалось.

Евровидение-2020 должно пройти в Нидерландах, так как в этому году состязание выиграл Дункан Лоуренс — представитель этой страны.

Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Ранее города Гаага и Бреда тоже сообщили о том, что не намерены принимать мероприятие. Учитывая это, за право провести Евровидение у себя поборются всего пять городов — Роттердам Маастрихт . Точное решение примут в августе.

«Позор для Голландии»

Александр Рар. Никуда Нидерланды не денутся и проведут конкурс у себя. Так считает политолог из Германии

Это было бы позором для Голландии. Я уверен, они найдут место проведения. Может в каком-то более маленьком месте, но я не могу себе представить, что дойдет ситуация до отказа и передачи проведения конкурса другой стране. Не настолько Голландия бедная страна — Александр Рарполитолог.

Рар предположил, что Амстердам сможет провести Евровидение-2020, например, под открытым небом. Так, по словам политолога, город сможет и решить вопрос с площадкой, и сберечь некоторые средства.

Экономически невыгодно?

Сберечь деньги, проводя Евровидение, трудно. Так считает экономист, главный редактор Business News Бен Эйрис . «Я вообще не знаю, приносит ли это хоть сколько-то денег», — заявил собеседник «360».

Сказать, что конкурс абсолютно невыгоден, нельзя. Если было бы абсолютно невыгодно, то он не проводился бы. Так считает политолог из Германии.

По словам Рара, возможно невыгодно строить специально для Евровидения большие концертные залы и оборудовать их по последнему слову техники. Однако всегда можно найти выход в виде уже используемых ранее помещений. Также неплохой вариант — уже предложенный политологом концерт под открытым небом.

Мероприятие окупается не только правительственными деньгами или посетителями. Средства поступают за счет рекламы, через разные телевизионные станции Европы: они платят за трансляцию.

«Нет, от него очень трудно отказаться. Все-таки целая музыкальная индустрия зациклена и готовится к этому всему. Все-таки молодые певцы конкурируют на национальном уровне между собой. Несмотря на то, что опять-таки конечная фаза — это чисто политика с моей точки зрения, в подготовительной фазе могут участвовать певцы и особенно молодые. Тут тоже есть какие-то плюсы в этом всем», — отметил политолог.

«Значение падает»

Раньше люди смотрели Евровидение и воспринимали артистов, выступающих в рамках его, всерьез. Многие звезды зажглись, именно благодаря этому шоу. Об этом в разговоре с «360» рассказал Эйрис.

Так, главный редактор Business News напомнил об одном из самых успешных коллективов за всю историю популярной музыки и самом успешном из числа созданных в Скандинавии — ABBA.

В апреле 1974 года песня этой группы — Waterloo — победила в Евровидении в английском городе Брайтоне. Мелодия положила начало беспрецедентной последовательности из восемнадцати мировых хитов молодой группы.

Сегодня же, по словам экономиста, шведской группе было бы нереально выйти на мировой уровень, благодаря этому шоу. Теперь конкурс не имеет такого глобального значения для своей аудитории.

Согласен с журналистом и Рар.

Я отношусь к тем наблюдателям, которые в этом уже не видят того музыкального конкурса, каким он был может десять-двадцать лет назад. В это вмещается очень много политики. Тот факт, что, может быть, для самих главных официальных лиц Голландии это не настолько важно, говорит уже о многом. Что значение Евровидения спадает — Александр Рарполитолог.

По мнению политолога, после столько лет конкурс становится менее развлекательным и привлекательным. Шоу прошло уже 64 раза, начиная с 1956 года. На смену ему должно придти что-то новое, возможно уже на мировом уровне.