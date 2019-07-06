Борис Корчевников рассказал о перенесенной трепанации черепа

Телеведущий Борис Корчевников во время шоу «Судьба человека» рассказал о последствиях операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Гостем программы стал участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев . Во время диалога с артистом Корчевников рассказал подробности операции, которую сам перенес.

«Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — поделился телеведущий.

Несколько лет назад Борису Корчевникову удалили доброкачественную опухоль головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Телеведущий рассказал, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Аналогичные ощущения снова повторились. После этого пришлось обратиться к врачам.