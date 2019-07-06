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Борис Корчевников рассказал о перенесенной трепанации черепа 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Борис Корчевников во время шоу «Судьба человека» рассказал о последствиях операции по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Гостем программы стал участник группы «Иванушки International» Кирилл Андреев. Во время диалога с артистом Корчевников рассказал подробности операции, которую сам перенес.
«Я проходил через трепанацию черепа. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — поделился телеведущий.
Несколько лет назад Борису Корчевникову удалили доброкачественную опухоль головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Телеведущий рассказал, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Аналогичные ощущения снова повторились. После этого пришлось обратиться к врачам.
«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — заявил журналист.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Кирилл Андреев
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