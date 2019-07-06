Зверев спел в честь Кобзона

Звездный стилист представил на суд общественности песню, слова и музыку к которой сочинил он сам.

«С Благословения Нелли Кобзон. Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона посвящается… В связи с крайними событиями в мире и стране, песня оказалась как никогда актуальной… Как бы хотелось, чтобы все были счастливы! Как достала несправедливость!», — пишет сам автор в инстаграме.

Подписчики обратили внимание также и на то, что в последнее время Сергей стал принимать активное участие в жизни общества.

«Спасибо вам за прекрасную песню, за вашу активную гражданскую позицию. Вы супер!»