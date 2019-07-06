Неожиданную сторону своего многогранного таланта открыл своим поклонникам российский «король гламура» Сергей Зверев. Он выпустил серьезный и трогательный клип в память об Иосифе Кобзоне. Там собраны архивные материалы, фрагменты его совместной работы с великим певцом. Часть ролика была выложена в инстаграм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
С Благословения Нелли Кобзон 🌺 Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона @iosifkobzon Посвящается… В связи с крайними событиями в мире и стране песня оказалась как никогда актуальной… Как бы хотелось чтобы все были счастливы! Как достала несправедливость! 💥 Слова и музыка Зверев С. А. 💎 Режиссёр Нестерович Максим @nesterovichofficial ⭐️ Полную версию посмотрите у меня в YOUTUBE по ссылке: https://youtu.be/Ar7KmsSmJzc и напишите ваше мнение тут … #зверев #сергейзверев #кобзон #иосифкобзон #песня #вселенная #шоубизнес #новостишоубизнеса #спасибайкал
Звездный стилист представил на суд общественности песню, слова и музыку к которой сочинил он сам.
«С Благословения Нелли Кобзон. Памяти Иосифа Давыдовича Кобзона посвящается… В связи с крайними событиями в мире и стране, песня оказалась как никогда актуальной… Как бы хотелось, чтобы все были счастливы! Как достала несправедливость!», — пишет сам автор в инстаграме.
Подписчики обратили внимание также и на то, что в последнее время Сергей стал принимать активное участие в жизни общества.
«Спасибо вам за прекрасную песню, за вашу активную гражданскую позицию. Вы супер!»
«Сергей, браво! Ты Талантище во всем и душа у тебя добрая, настоящая! Дай бог тебе здоровья, исполнения твоих мечт!» — музыкальную работу Зверева высоко оценили поклонники.