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«Все в жизни меняется»: Корчевников рассказал о трепанации черепа 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Instagram
Телеведущий Борис Корчевников во время беседы с музыкантом группы «Иванушки» Кириллом Андреевым рассказал подробности перенесенной операции по трепанации черепа.
Об этом Борис Корчевников рассказал в эфире своей программы «Судьба человека» на «Россия 1».
«Я проходил через трепанацию. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — заявил телеведущий.
По данным Teleprogramma.pro, у Бориса Корчевникова несколько лет назад была обнаружена опухоль на слуховом нерве. Как тогда рассказывал Корчевников, у него просто слегка зашумело в ухе. Такие ощущения бывали и раньше, поэтому сначала ведущий не предавал этому значение, а когда обратился к врачам был поставлен страшный диагноз.
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Кирилл Андреев
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