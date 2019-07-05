«Все в жизни меняется»: Корчевников рассказал о трепанации черепа

Об этом Борис Корчевников рассказал в эфире своей программы «Судьба человека» на «Россия 1».

«Я проходил через трепанацию. Знаю, что это такое. Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке. И все в жизни меняется, и все видишь по-другому. Кроме того, что-то тебе открывается в эти дни», — заявил телеведущий.