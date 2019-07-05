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Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов назвал условие, при котором шоу прекратит свое существование, пишет «Телепрограмма».
В интервью Анастасии Ивлеевой Батрутдинов заявил, что Comedy Club закроется, когда его создателям надоест «заново поднимать» шоу, и когда его резиденты начнут массово уходить «в сольное плаванье».
Комик признался, что за 15 лет существования Comedy Club не раз переживал кризис. По его словам, проекту удавалось решить все проблемы благодаря тому, что в шоу появлялись новые люди, а старожилы пересматривали формат шуток.
«Когда выходит взрослый мужик, это должно быть с упоминанием Пушкина, как минимум», — отметил он.
Батрутдинов признался, что столь долгое существование Comedy Club — неожиданность для его создателей. По его словам, проект был рассчитан на 5 лет.
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева , Тимур Батрутдинов
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