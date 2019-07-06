Флешмоб под названием Bottle Cap Challenge набирает популярность не только у бойцов по всему миру, но и у различных селебритис. От модной тенденции решила не отставать и российская балерина Анастасия Волочкова.
В своем инстаграме 43-летняя балерина выложила видео, на котором она сбила крышку от бутылки, стоя на пуантах.
По словам Волочковой, после просмотров флешмоба от западных звезд, она решила показать, что русской балерине это тоже под силу. В своем посту в соцсети Анастасия отметила, что сбить крышку ей удалось с первого раза, добавив, что растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах.
Ранее к популярному челленджу присоединились такие российские звезды, как резидент Comedy Club Павел Воля, известный рэпер Василий Вакуленко (Баста) и многие другие. Каждый из них продемонстрировал свои навыки, а некоторые и смекалку.