«Русской балерине тоже под силу». Волочкова поучаствовала в популярном у бойцов челлендже с бутылкой

Флешмоб под названием Bottle Cap Challenge набирает популярность не только у бойцов по всему миру, но и у различных селебритис. От модной тенденции решила не отставать и российская балерина Анастасия Волочкова

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 5 Июл 2019 в 4:29 PDT В своем инстаграме 43-летняя балерина выложила видео, на котором она сбила крышку от бутылки, стоя на пуантах.

По словам Волочковой, после просмотров флешмоба от западных звезд, она решила показать, что русской балерине это тоже под силу. В своем посту в соцсети Анастасия отметила, что сбить крышку ей удалось с первого раза, добавив, что растяжка и пуанты могут быть полезны не только в балете, но и в боевых искусствах.