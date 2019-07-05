Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Рубят капусту»: сколько стоят Шнуров и Пугачева 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров «рубит капусту» как ни один российский музыкант в настоящее время, рассказал «Комсомольской правде» промоутер Сергей Лавров.
По его словам, «мастер хайпа» Шнуров сейчас получает за один концерт или корпоратив от 100 до 140 тысяч евро (7-10 миллионов рублей).
«Серега-матерщинник сейчас №1 по заработкам и популярности», — уверен Лавров.
При этом промоутер назвал двух звезд, которые получают больше. Выступления Аллы Пугачевой и Земфиры стоят заказчикам по 150-250 тысяч евро, а ниже Шнурова в рейтинге Лаврова они оказались, так как выступают обе крайне редко.
По 50-100 тысяч евро стоят выступления Басты, Валерии, «Руки вверх» и Филиппа Киркорова, по 50 тысяч — Юрия Антонова, Стаса Михайлова и Николая Баскова, 20-35 тысяч — Веры Брежневой, 15-20 тысяч — Ольги Бузовой.
«Звезды 1990-х работают за копейки», — добавил Сергей Лавров.
В пример промоутер привел Шуру, Кая Метова и Наталью Гулькину, гонорар которых за концерт составляет 250-300 тысяч рублей, за корпоратив — 350-500 тысяч. Впрочем, Лавров отметил, что звезды 1990-х столь востребованы, что за месяц могут выступить и 20 раз.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Юрий Антонов , Стас Михайлов , Николай Басков , Сергей Лавров , Наталья Гулькина , Сергей Шнуров , Вера Брежнева , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО нашли оружие против российских ракет10
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие1
В помойке Лондона нашли секретные документы из Солсбери4
«Продолжал выпивать». Что убило солиста «Иванушек»5
«Почему у вас г*но вместо мозгов?»57
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение