«Рубят капусту»: сколько стоят Шнуров и Пугачева

По его словам, «мастер хайпа» Шнуров сейчас получает за один концерт или корпоратив от 100 до 140 тысяч евро (7-10 миллионов рублей).

«Серега-матерщинник сейчас №1 по заработкам и популярности», — уверен Лавров.

При этом промоутер назвал двух звезд, которые получают больше. Выступления Аллы Пугачевой и Земфиры стоят заказчикам по 150-250 тысяч евро, а ниже Шнурова в рейтинге Лаврова они оказались, так как выступают обе крайне редко.

«Звезды 1990-х работают за копейки», — добавил Сергей Лавров.