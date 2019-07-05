«Рубят капусту»: сколько стоят Шнуров и Пугачева 

Сергей Шнуров «рубит капусту» как ни один российский музыкант в настоящее время, рассказал «Комсомольской правде» промоутер Сергей Лавров.
По его словам, «мастер хайпа» Шнуров сейчас получает за один концерт или корпоратив от 100 до 140 тысяч евро (7-10 миллионов рублей).
«Серега-матерщинник сейчас №1 по заработкам и популярности», — уверен Лавров.
При этом промоутер назвал двух звезд, которые получают больше. Выступления Аллы Пугачевой и Земфиры стоят заказчикам по 150-250 тысяч евро, а ниже Шнурова в рейтинге Лаврова они оказались, так как выступают обе крайне редко.
По 50-100 тысяч евро стоят выступления Басты, Валерии, «Руки вверх» и Филиппа Киркорова, по 50 тысяч — Юрия Антонова, Стаса Михайлова и Николая Баскова, 20-35 тысяч — Веры Брежневой, 15-20 тысяч — Ольги Бузовой.
«Звезды 1990-х работают за копейки», — добавил Сергей Лавров.
В пример промоутер привел Шуру, Кая Метова и Наталью Гулькину, гонорар которых за концерт составляет 250-300 тысяч рублей, за корпоратив — 350-500 тысяч. Впрочем, Лавров отметил, что звезды 1990-х столь востребованы, что за месяц могут выступить и 20 раз.