Собчак дала совет «яжематерям»

Телеведущая Ксения Собчак жестко отреагировала на критику в свой адрес, последовавшую за публикацией в социальной сети фотографии ее двухлетнего сына Платона без одежды на пляже. Она посоветовала «полиции нравов в лице #яжематерей» следить за собственными детьми.

«Почитала я комменты под постом в Инстаграме с обнаженным Платоном на пляже и задумалась. Люди, почему у вас говно вместо мозгов?» — задалась вопросом Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Тут и «Почему голый ребенок на пляже? Это может спровоцировать педофилов!», «Почему мы должны на пляже смотреть на голого человека?», — ну и далее по списку. Ребенку нет и трех лет, это нормально (!) — бегать по пустынному берегу в таком виде, более того — нормально выкладывать такие фото, тем более оно снято со спины», — подчеркнула Собчак.

«Полиция нравов в лице #яжематерей — следите, пожалуйста, за своими детьми», — призвала она.

«А по поводу провокации педофилов — их может спровоцировать что угодно, хоть ты как капусту ребенка в сто слоев одежды оберни. Может, проблема в зрителе? Мне бы в голову такое прийти не могло, но вам-то приходит!» — возмутилась телеведущая.

«Мне дико получать такие комменты, как и дико было читать про то, что прекрасного многодетного отца Дэвида Бэкхема чуть ли не в инцесте обвинили после снимков с матча, где он на трибуне целует малышку Харпер в губы. Я вот увидела его фото с дочерью, думаю: «Как мило, мимими». А вокруг уже, оказывается, скандал!» — удивилась Собчак.

«Вы бы почитали работы нормальных педагогов, психологов и терапевтов, насколько детям в таком возрасте важны тактильные ощущения и любовь родителей, проявленная таким образом. Может говно в головах растворится», — заключила она.

На прошлой неделе Собчак рассказала, какими должны быть современные сказки и что они должны объяснять детям об отношениях мужчины и женщины.