Кирилл Андреев опроверг версию самоубийства Игоря Сорина

Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», заявил в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым, что версия о самоубийстве Игоря Сорина не имеет под собой никаких оснований.

«Это какая-то непонятная история. Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено», — уверенно заявил Кирилл Андреев.

Как сказал музыкант, в тот сентябрьский день, когда произошла трагедия, «Иванушки» были на гастролях в одном из российских городов. Перед концертом все музыканты оделись в черное.

«Это был один из самых эмоциональных концертов в моей жизни. Было много слез в тот вечер», — сказал Андреев.

По его словам, другой солист группы Андрей Григорьев-Аполлонов приезжал в больницу к Игорю Сорину, когда тот еще был жив. Потом он рассказывал участникам коллектива, что увидел в глазах у музыканта какую-то печаль. Как будто бы Игорь очень сильно сожалел, что так случилось. При этом было понятно сразу, что если бы даже Сорин выжил, то остался калекой на всю жизнь и не смог бы самостоятельно передвигаться.

Напомним, что Игорь Сорин покинул «Иванушек» в марте 1998 года. В сентябре он выпал с балкона шестого этажа. В крови музыканта не было обнаружено алкогольных и наркотических веществ. Он скончался через несколько дней в клинике.