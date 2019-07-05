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Кирилл Андреев опроверг версию самоубийства Игоря Сорина 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: globallookpress.com
Солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев в эфире программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», заявил в разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым, что версия о самоубийстве Игоря Сорина не имеет под собой никаких оснований.
«Это какая-то непонятная история. Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью исключено», — уверенно заявил Кирилл Андреев.
Как сказал музыкант, в тот сентябрьский день, когда произошла трагедия, «Иванушки» были на гастролях в одном из российских городов. Перед концертом все музыканты оделись в черное.
«Это был один из самых эмоциональных концертов в моей жизни. Было много слез в тот вечер», — сказал Андреев.
По его словам, другой солист группы Андрей Григорьев-Аполлонов приезжал в больницу к Игорю Сорину, когда тот еще был жив. Потом он рассказывал участникам коллектива, что увидел в глазах у музыканта какую-то печаль. Как будто бы Игорь очень сильно сожалел, что так случилось. При этом было понятно сразу, что если бы даже Сорин выжил, то остался калекой на всю жизнь и не смог бы самостоятельно передвигаться.
Напомним, что Игорь Сорин покинул «Иванушек» в марте 1998 года. В сентябре он выпал с балкона шестого этажа. В крови музыканта не было обнаружено алкогольных и наркотических веществ. Он скончался через несколько дней в клинике.
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Шоу-бизнес , Кирилл Андреев , Игорь Сорин , Андрей Григорьев-аполлонов
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