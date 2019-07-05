«Вел себя вызывающе»: Почему Сорин ушел из «Иванушек»

«Игорь Сорин, надо сказать, вел себя порой вызывающе. Но это такая степень защиты. Говорил — хочу свое, сольное. Мы ему говорили, что давай, Игорек, запишем альбом, а потом ты уйдешь, найдем тебе замену. Нет, «вот сейчас ухожу»», — заявил Кирилл Андреев в эфире программы на «Россия 1».

По словам Андреева, пришедшему на смену Игорю Сорину Олегу Яковлеву было очень сложно.

«Олежка выдержал это. Очень выручили песни «Тополиный пух» и «Снегири»», — рассказал музыкант.

По словам Кирилла Андреева, он не верит в самоубийство Игоря Сорина, так как тот «очень любил жизнь».