«Вел себя вызывающе»: Почему Сорин ушел из «Иванушек» 

Музыкант группы «Иванушки» Кирилл Андреев в программе «Судьба человека» рассказал о непростом характере первого солиста коллектива Игоря Сорина и его желании уйти для создания сольного проекта.
«Игорь Сорин, надо сказать, вел себя порой вызывающе. Но это такая степень защиты. Говорил — хочу свое, сольное. Мы ему говорили, что давай, Игорек, запишем альбом, а потом ты уйдешь, найдем тебе замену. Нет, «вот сейчас ухожу»», — заявил Кирилл Андреев в эфире программы на «Россия 1».
По словам Андреева, пришедшему на смену Игорю Сорину Олегу Яковлеву было очень сложно.
«Олежка выдержал это. Очень выручили песни «Тополиный пух» и «Снегири»», — рассказал музыкант.
По словам Кирилла Андреева, он не верит в самоубийство Игоря Сорина, так как тот «очень любил жизнь».