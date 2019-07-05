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«Всем трусы показала»: Апина рассказала о нападках бывшего мужа 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алена Апина откровенно рассказала в интервью Нике Набоковой о том, что после выхода скандального клипа "Близость" бывший муж обвинил ее в том, что только ему удавалось «держать ее в рамках», а после его ухода она «сошла с ума и показала всем трусы». Запись интервью доступна на YouTube-канале «Так. Можно».
"Этот экшен, который я сделала (клип на песню «Близость». — Прим. ред), не был продуманным шагом. Это просто постразводная тема моя. Когда мне 50 и я понимаю, что прекрасна, а оценить это некому, кроме как себя любимой никто не похвалит. Песня — чудесная и я подумала, что надо это как-то все оставить в историческом пространстве", — рассказала Алена Апина.
Певица призналась, что для нее стало шоком, какой ажиотаж возник после выхода клипа. Она отметила, что «ее попа» была даже в передаче на одном из федеральных каналов. « Я 300 раз оголялась и ничего с людям не было раньше. Они как-то спокойно это пережили», — удивлялась певица.
По мнению артистки, причиной такой волны, поднявшейся после выхода клипа, мог стать ее возраст и зависть ее смелости. «Не понимают, что 50 — это как раньше было 30. И женщина в 50+ — красива», — подчеркнула Апина.
По словам певицы, ее шокировала также и реакция бывшего мужа. "Он позвонил и сказал, мол, когда я был рядом, я все-таки держал тебя в рамках. Я думал, что ты умная. Но стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала", — заявила она.
Апина отметила, что у нее «выбили почву из-под ног», и преодолеть непростой период в жизни ей помогла дочь, которая забрала телефон, «запретив читать это все», и музыка, которая всегда была ее лекарством.
Комментарии6
Шоу-бизнес , Алена Апина
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