Апина рассказала о нападках экс-супруга после выхода видеоклипа

Певица Алена Апина в интервью писательнице и психологу Нике Набоковой рассказала о неадекватной реакции своего бывшего мужа на выход скандального клипа на песню «Близость». Как заявила звезда, тогда экс-супруг позвонил ей и набросился с оскорблениями. Ее он назвал неумной и добавил: «Стоило только тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала».

Алена Апина отметила, что тогда не только бывший муж оскорблял ее. Она тяжело переносила критику хейтеров. Преодолеть непростой период ей помогла дочь. Как заметила исполнительница, ребенок в какой-то момент стал для нее психиатром. Дочь просто отбирала у Апиной телефон и не давала читать гневные комментарии пользователей.

Как заметила Апина, клип на песню «Близость» стал для нее постразводной темой. В пятьдесят лет она считала себя прекрасной, но оценить это было уже некому, кроме себя самой любимой. Тогда-то она и приняла решение оставить всю красоту в историческом пространстве и выпустила скандальное произведение.

Апина отметила, что не ожидала ажиотажа после выхода клипа. Тем более, что всю жизнь она выступала в коротких юбках и никого тогда этот факт не шокировал. «А в клипе на песню „Люби его“ и вовсе на мне был купальник. Так чего только не вывалилось оттуда. Я оголялась триста раз и никогда с людьми ничего не было. А тут, казалось бы, показала попу. И такая реакция», — заявила звезда девяностых годов.

Отметим, что Алена Апина не так давно жаловалась, что ее песни уже много лет не берут на радиостанции. Сама она заявляла, что это очень несправедливо. В то же время она прекрасно понимает, что сейчас в моде другие исполнители. Напомним, что Апина стала звездой отечественной эстрады, когда вышла ее песня «Ксюша». Как она рассказывала, в ее жизни был период, когда она не могла спокойно проехаться в метро. К ней подходили толпы поклонников, просившие автографы.