Ургант высмеял участников нового «Голоса»

Эфир «Вечернего Урганта» состоялся сразу после «Голоса». Юморист отметил, что с интересом посмотрел первый выпуск шоу.

«Прохора Шаляпина вообще не оторвать было от телевизора. В шоу большое количество изменений: новый сезон, новые участники, новые песни, старый ведущий», — отметил ведущий.

Ургант подчеркнул, что в составе жюри появился новичок — Лев Лещенко. По его словам, это неслучайно, поскольку хотя бы один из наставников должен быть старше конкурсантов. Кроме того, заявил ведущий, песни Лещенко будут звучать в шоу и «отчество Валерьянович успокаивает пожилых людей».

«На самом деле судьбу участников решают не четыре наставника, а пять: четыре в креслах, а один…» — многозначительно указывая пальцем вверх сказал Ургант.

При этом телеведущий отметил, что главное, чтобы «четверо наставников повернулись, а этот — не отвернулся».