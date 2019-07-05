Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ургант высмеял участников нового «Голоса» 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял первый выпуск нового шоу «Голос. 60+». Ведущий рассказал, зачем в числе наставников появился Лев Лещенко и, кто является самым яростным поклонником программы.
Эфир «Вечернего Урганта» состоялся сразу после «Голоса». Юморист отметил, что с интересом посмотрел первый выпуск шоу.
«Прохора Шаляпина вообще не оторвать было от телевизора. В шоу большое количество изменений: новый сезон, новые участники, новые песни, старый ведущий», — отметил ведущий.
Ургант подчеркнул, что в составе жюри появился новичок — Лев Лещенко. По его словам, это неслучайно, поскольку хотя бы один из наставников должен быть старше конкурсантов. Кроме того, заявил ведущий, песни Лещенко будут звучать в шоу и «отчество Валерьянович успокаивает пожилых людей».
«На самом деле судьбу участников решают не четыре наставника, а пять: четыре в креслах, а один…» — многозначительно указывая пальцем вверх сказал Ургант.
При этом телеведущий отметил, что главное, чтобы «четверо наставников повернулись, а этот — не отвернулся».
Комментарии
Шоу-бизнес , Лев Лещенко , Иван Ургант , Прохор Шаляпин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО нашли оружие против российских ракет13
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие1
В помойке Лондона нашли секретные документы из Солсбери4
«Продолжал выпивать». Что убило солиста «Иванушек»5
«Почему у вас г*но вместо мозгов?»57
Видео
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв на заправке в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
01:02
«Сдали» собственные дети: как поймали кассиршу-миллионершу
Происшествия
02:22
Троллинг Скабеевой взбесил американцев
Общество
04:59
Папа Римский дал наставление Путину
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение