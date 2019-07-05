Ургант высмеял участников нового «Голоса» 

Иван Ургант в программе «Вечерний Ургант» высмеял первый выпуск нового шоу «Голос. 60+». Ведущий рассказал, зачем в числе наставников появился Лев Лещенко и, кто является самым яростным поклонником программы.
Эфир «Вечернего Урганта» состоялся сразу после «Голоса». Юморист отметил, что с интересом посмотрел первый выпуск шоу.
«Прохора Шаляпина вообще не оторвать было от телевизора. В шоу большое количество изменений: новый сезон, новые участники, новые песни, старый ведущий», — отметил ведущий.
Ургант подчеркнул, что в составе жюри появился новичок — Лев Лещенко. По его словам, это неслучайно, поскольку хотя бы один из наставников должен быть старше конкурсантов. Кроме того, заявил ведущий, песни Лещенко будут звучать в шоу и «отчество Валерьянович успокаивает пожилых людей».
«На самом деле судьбу участников решают не четыре наставника, а пять: четыре в креслах, а один…» — многозначительно указывая пальцем вверх сказал Ургант.
При этом телеведущий отметил, что главное, чтобы «четверо наставников повернулись, а этот — не отвернулся».