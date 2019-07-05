Режиссер Рената Литвинова в сториз своего Instagram раскритиковала собственную внешность и показала «спасительную» шляпу.
На видео режиссер запечатлена в автомобиле. На Литвиновой — широкополая соломенная шляпа и солнцезащитные очки.
«Господи, какая я страшная. Боже мой», — сказала она.
Затем режиссер добавила, что хотя бы может «прикрыться» шляпой.
Шляпа также присутствует на совместной фотографии Литвиновой с дочерью.
52-летняя Литвинова ранее говорила, что всегда предъявляла к своей внешности претензии. «Комсомольской правде» она рассказывала, что не считает себя красивой.
«Мне кажется, мне надо научиться быть довольной собой. Никакой особенной внешней красоты я за собой не чую, если только гример накрасит меня половчее», — заявляла режиссер.
Литвинова отмечала, что совершенная внешность требует постоянных визитов в фитнес-центры, SPA и «голодательные санатории», но в таком случае у нее не останется времени на работу.