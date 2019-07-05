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«Потом в следующую клинику»: Что случилось с Шатуновым 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» был госпитализирован из-за осложнений после перенесенной «на ногах» простуды, заявил «Комсомольской правде» директор певца Аркадий Кудряшов.
По его словам, Юрия Шатунова госпитализировали в московскую клинику 2 июля.
«В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя», — рассказал Аркадий Кудряшов.
Директор певца отметил, что врачи намерены наблюдать за состоянием Шатунова еще минимум неделю.
«А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление», — отметил Кудряшов.
Говоря о творческих планах певца, его директор пояснил изданию, что следующий тур у Шатунова начинается с 10 октября.
По данным News.ru, Юрий Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске 28 июня пожаловался на сильную зубную боль. Врачи помогли артисту, и он смог выйти к зрителям.
Комментарии29
Шоу-бизнес , Юрий Шатунов , Комсомольская правда
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