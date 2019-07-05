«Потом в следующую клинику»: Что случилось с Шатуновым

Исполнитель хитов «Белые розы» и «Седая ночь» был госпитализирован из-за осложнений после перенесенной «на ногах» простуды, заявил «Комсомольской правде» директор певца Аркадий Кудряшов.

По его словам, Юрия Шатунова госпитализировали в московскую клинику 2 июля.

«В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя», — рассказал Аркадий Кудряшов.

Директор певца отметил, что врачи намерены наблюдать за состоянием Шатунова еще минимум неделю.

«А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление», — отметил Кудряшов.

Говоря о творческих планах певца, его директор пояснил изданию, что следующий тур у Шатунова начинается с 10 октября.

По данным News.ru, Юрий Шатунов за несколько часов до концерта в Новороссийске 28 июня пожаловался на сильную зубную боль. Врачи помогли артисту, и он смог выйти к зрителям.