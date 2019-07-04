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Цекало отказался комментировать развод Лолиты 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: ТАСС
Недавнее заявление Лолиты потрясло как поклонников, так и звезд шоу-бизнеса. После девяти лет счастливого брака певица расстается с мужем Дмитрием Ивановым. Артистка не стала ничего скрывать и прямо написала в Instagram о непростом решении.
Коллеги узнали о разводе Лолиты одновременно с подписчиками в Instagram. Большинство звезд не знает, как реагировать на новость, но стараются поддержать певицу. Анита Цой, Ирина Салтыкова и Елена Воробей одними из первых высказались о расставании Лолиты с супругом.
Журналисты поинтересовались, что думает об этом Александр Цекало. Бывши муж Лолиты не ожидал звонка и вопросов о пятом разводе певицы. Возмущенный продюсер бросил трубку, сообщает «ФАН».
Напомним, Александр Цекало в этом году также пережил расставание с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко. Следом он оформил брак с Дариной Эрвин, которая младше продюсера на 30 лет. Лолита также отказывалась комментировать новый брак бывшего супруга.
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Шоу-бизнес , Ирина Салтыкова , Анита Цой , Дмитрий Иванов , Александр Цекало , Вера Брежнева , Елена Воробей
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