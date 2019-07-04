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Пугачева впервые вышла в свет после скандала 

Рамблер 35 минут назад
Алла Пугачева появилась на публике впервые после скандального проезда на автомобиле по перрону Рижского вокзала.
Певица с семьей посетила концерт балета «Тодес» в Юрмале. На видео, опубликованном в фан-сообществе Пугачевой в Instagram, певица стоя аплодирует танцевальному коллективу вместе с дочкой Лизой.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования «Москва-Рига» на автомобиле класса «люкс». Интернет-пользователи раскритиковали народную артистку за поездку по платформе, а коллеги Пугачевой по цеху встали на ее защиту. В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа Рижского вокзала, и машина не могла помешать другим пассажирам.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева , РЖД , Юрмала
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