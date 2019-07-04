Вспышка ревности: лидер Rammstein приехал на разборки с Лободой

Лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна заподозрили во вспышке ревности. По данным СМИ, музыкант, которому приписывают отцовство младшей дочери Лободы , приехал в Киев сразу после того, как в сети появились снимки певицы с другим мужчиной.

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн мог приехать в Киев ради певицы Светланы Лободы, передает Paparazzi. По мнению издания, поводом к тому могли стать фотографии вокалистки, на которых она запечатлена с артистом балета Freedom Константином Гордиенко.

«У Лободы всегда все под контролем», — подписал Гордиенко снимок бекстейджа со съемок клипа певицы. «Love, love, love», — ответила Лобода.

В своих сториз она также опубликовала видео, на котором целует артиста в щеку.

Практически в то же самое время, как отмечает издание, в столицу Украины приехал Линдеманн, которому приписывают отцовство младшей дочери артистки Тильды. О его визите стало известно благодаря их совместной фотографии с поп-исполнителем и продюсером Потапом, опубликованной в его инстаграме. Так, один из подписчиков певца решил, что рокер отправился «на разборки» с Лободой.

«Ему сказали, что Светки нет дома?» — спросил пользователь соцсети.

На днях Лобода намекнула на то, что скоро выйдет замуж. Такой вывод подписчики инстаграма артистки сделали после того, как она поделилась фотографией с интригующим комментарием.

На снимке певица изображена в компании своей старшей дочери Евангелины. В подписи к ней Лобода отметила, что они едут на важное мероприятие. Однако больше всего поклонников заинтересовал хэштег #поразамуж, который звезда оставила в конце комментария. Некоторые подписчики вокалистки предположили, что она могла бы стать прекрасной женой лидера Rammstein.

Слухи о романе Лободы и Линдеманна возникли в 2017 году после посещения немецким музыкантом фестиваля «Жара» в Баку. Именно там две звезды и познакомились, после чего их часто замечали вместе.

Однако сама певица неоднократно опровергала сообщения об их отношениях. Сплетни о якобы романе двух артистов подогрел и тот факт, что в 2018 году Лобода назвала свою новорожденную дочь Тильдой, отказавшись раскрывать личность отца. Также она заявила в эфире программы «Вечерний Ургант», что даже ее старшая дочка Евангелина от первого брака с танцором Андреем Царем до последнего момента не подозревала о беременности матери.

«Моя дочь узнала на восьмом месяце. Она все время говорила: «Мама, ты уже очень некрасиво выглядишь, ты очень сильно поправилась и тебе нужно что-то с этим делать». И когда я ела, она подходила и у меня забирала булочку: «Мама, тебе же на сцене выступать, посмотри, как у тебя вырос живот», — сказала она.

В конце апреля сам Линдеманн также прокомментировал информацию об их отношениях с Лободой.

«О нас очень много пишут и говорят, но это тайна двух людей, и я, как джентльмен, ни в коем случае не могу здесь ничего комментировать, поэтому от меня вы ничего не услышите», — пояснил он в интервью журналу «Жара».

О возможном романе знаменитостей писал и Der Westen. Немецкое издание обратило внимание на публикацию, сделанную в инстаграме Лободы, на которой она была запечатлена вместе с музыкантом.

«Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», — гласила подпись к фото.

В то же время Линдеманн, посещая Москву, рассказал РИА «Новости» о том, что разочаровался в поисках любви, так как это чувство находит людей само.

«Люди, которые ищут любовь, — глупцы. Любовь сама найдет каждого, хочет он этого или нет. Но самые прекрасные стихотворения посвящены страданиям от неразделенной любви», — поделился он.

Артист также подчеркнул, что рано стал отцом и ему пришлось растить двух дочерей, так что он «не смог насладиться своей юностью в полной мере».

«Сейчас мне — как тинейджеру — хочется движухи — скакать, прыгать. Дети выросли, все устроилось — дом, собака», — добавил он.

Кроме того, в октябре 2018 года Линдеманн забрал певицу из Боткинской больницы. Лободу госпитализировали прямо во время репетиции концерта.