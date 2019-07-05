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Сына Алибасова усадили на полиграф 

News.ru 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Сын известного продюсера Бари Алибасова проходит проверку на полиграфе, чтобы доказать, что отравление отца — не ложь. Об этом Бари заявил в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».
Сын музыканта отчаянно доказывал, что отравление отца щёлочью не было инсценировкой: отец действительно хлебнул «Крота» и едва не отправился на тот свет. А вот транслировал дальнейшие события он уже сам, чтобы создать пиар-компанию. Алибсов заявил, что отец сам потребовал вести съёмку даже таких нелицеприятных моментов, как промывание желудка.
Эксперты выявили множество несостыковок в рассказе Алибасова, в частности, даже в рассказе о том, как ему позвонил отец со словами «Сынок, я умираю» и семи минут, которые понадобились сыну Алибасова для того, чтобы добраться до дома. В итоге там уже якобы стояла скорая, врачам котрой Бари-младший открыл дверь, в коридоре лежал отец.
Не поверили эксперты ни одному слову сына, рассказывающему, как отец отхаркивался кусочками желудка и пищевода: на кадрах самой первой съёмки и в помине нет никаких кровавых следов. Зато Алибасов-младший подтвердил, что принимал некоторые препараты для того, чтобы обмануть полиграф и знает необходимые для этого психологические приёмы.
Сын продюсера не отрицает, что сам тиражировал новости о состоянии своего отца и вся история с отравлением музыканта — не более, чем пиар-акция. Не смутило Бари-младшего заявление врача в студии, которая усомнилась в диагнзе: он показал выписку, подтверждающую, что продюсер на самом деле выпил щёлочь.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Бари Алибасов
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