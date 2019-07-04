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Фадеев восстановит сгоревшую церковь, в которой его крестили 

Teleprogramma.pro + ещё 1 49 минут назад
Фото: @fadeevmaxim
Максим Фадеев поделился в Instagram печальной новостью. В Курганской области сгорел Чимеевский храм Казанской Божией Матери. Это старейшая церковь в регионе. Именно там когда-то крестили будущего продюсера.
Также Фадеев оплакивает сгоревшую икону его области, которая смогла пережить века, но погибла в пожаре. Фадеев хочет восстановить церковь. Он попросил земляков найти чертежи святыни, а также связываться с ним по любым возможным источникам. Намерения у продюсера серьезные.
«Пишите на все адреса MALFA. На все! Мы готовы разговаривать с губернатором и взять на себя восстановление этой святыни…» — сообщил Максим Фадеев.
Не все подписчики разделили трагедию продюсера. Многие возмутились, что он готов выделить деньги на церковь. По мнению фанатов, вместо храма на эти же деньги Максим Фадеев мог бы построить детский сад, школу или больницу.
Напомним, в последнем интервью экс-солистка Serebro Лена Темникова рассказала, что у Фадеева был роман с ее коллегой по группе Серябкиной. Звездный продюсер все отрицает.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Лена Темникова , Курганская Область
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