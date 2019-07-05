Галкина лишили лайков в Instagram

Максим Галкин не может просматривать количество лайков в публикациях в Instagram . Администрация соцсети отключила для артиста функцию отслеживания популярности постов, чему юморист оказался несказанно рад.

Галкин стал участником тестирования нового интерфейса соцсети, о чём артист сообщил своим подписчикам в одной из своих публикаций. Юморист заявил, что не видит количество лайков и просмотров чужих постов.

«Я считаю, это замечательная идея. Лайки стали настоящей зависимостью для многих людей, источником тревоги и стресса», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

По словам артиста, таким образом Instagram, ликвидируя «нездоровую соревновательность» спасает психику людей, особенно детей и подростков. При этом многие звёзды начали переживать за рекламный рынок, отметил Галкин.

«Мне же кажется, что для бизнеса — это даже лучше, так как уничтожит рынок накруток», — заявил юморист.

Артист подчеркнул, что нововведение в настоящий момент доступно только ограниченному числу пользователей, однако он выразил надежду, что «эксперимент распространится на всю сеть».