Измена? Лолита бросила молодого мужа

Певица Лолита Милявская объявила о расставании с молодым мужем, бывшим теннисистом Дмитрием Ивановым . Артистка опубликовала в инстаграме откровенное признание, в котором объяснила, что они остыли друг к другу и разошлись мирно.

Российская певица Лолита Милявская откровенно рассказала о расставании со своим супругом, бывшим теннисистом Дмитрием Ивановым. В своем инстаграме звезда опубликовала совместную фотографию с мужем и призналась, что после девяти лет совместной жизни они друг к другу остыли.

«Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход!» — заявила Лолита.

Певица призналась, что первую неделю после расставания она сильно переживала, а потом «плюнула». Своего бывшего возлюбленного Лолита назвала «замечательным молодым мужем» и пожелала ему всего самого лучшего.

«Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь. В обиду не дам моего бывшего тем, кто будет пытаться писать гадости! Пожалуй, все. Статус «свободен», — заключила певица.

При этом она отметила, что не собирается искать новые «приключения», а насладится семьей и работой в новом статусе.

Романтические отношения Лолиты с бывшим теннисистом Ивановым завязались в 2010 году, а год спустя пара вступила в официальный брак. Пятый муж артистки оказался моложе ее на 11 лет, но это никого не смущало.

Певица часто признавалась, что именно этот мужчина сделал ее по-настоящему счастливой и позволил почувствовать себя защищенной. В канун семилетия со дня свадьбы Иванов заявлял в интервью «Стархиту»., что в их отношениях романтики немного, но уважение и забота присутствуют всегда

«Романтика была на первом этапе отношений — сейчас уже больше бытовуха. Ну, массажи всегда Лоле делаю. Потому что вижу, как она приходит, ложится уставшая. Но массаж ног для меня — не романтика, а что-то само собой разумеющееся», — говорил экс-супруг Милявской.

Также мужчина рассказывал, что с уважением относится к свободному времени супруги и предпочитает не заставлять ее стоять у плиты, а заказывать еду из ресторана. По его словам, ссоры в их семье происходили только во время ремонта.

«Единственные скандалы, которые у нас есть в последнее время, связаны со строительством. Мы оба делали ремонты до вступления в брак, ругались отдельно — с рабочими. Но в первый раз оба строим дом в Болгарии. И вот тут скандалы объединились, ссоримся ужасно. Ей кажется, что я что-то не доконтролировал, а мне — что она где-то перегнула палку. Но что точно знаю: когда мы закончим строить дом с видом на гору с лавандовыми полями, в который будут приезжать дети, родственники, друзья, мы больше никогда не повысим голос друг на друга», — обещал спортсмен.

По словам экс-супруга Милявской, он отлично ладил с ее 20-летней дочерью Евой и давал ей мастер-классы по игре в теннис.

Недавно 55-летняя певица прокомментировала шутку двадцатилетней давности, которую она вместе с Цекало разыграла в одном из телевизионных новогодних огоньков, пишет сайт kp.ru.

В опубликованном украинскими блогерами видео Лолита и Цекало в составе кабаре-дуэта «Академия» рассуждают на тему позитивных событий, которые могут произойти в ближайшем будущем. Пока певица ест банан, ее супруг перечисляет, чем может порадовать россиян грядущий год.

«А еще у всех проснется совесть — чиновники будут давать посетителям взятки за то, что они их посетили. А каждый гражданин выроет клад, выиграет в лотерею, женится на кинозвезде, построит дом, бросит пить, найдет есть, посадит сына и родит дерево.

А Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали», — заявил Цекало 20 лет назад.

Гражданка Украины, опубликовавшая ролик на своей странице, подчеркнула, что эта шутка доказывает наличие планов «распилить страну рано или поздно». Сама Милявская только посмеялась над «предсказанием» и назвала себя «потомком Нострадамуса».