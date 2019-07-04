«Подшофе и осунулась»: пересуды о запоях Хлебниковой не утихают

Бывший представитель певицы Марины Хлебниковой Сергей Лавров рассказал о том, что его друзья, проживающие в одном подъезде с артисткой, регулярно видят ее в состоянии алкогольного опьянения. Он также предположил, что певице требуется помощь, так как она серьезно изменилась внешне и «осунулась».

Бывший официальный представитель певицы Марины Хлебниковой Сергей Лавров подтвердил, что артистка в последнее время испытывает проблемы, связанные с алкоголем, несмотря на попытки заверить всех в их отсутствии, сообщает сайт kp.ru.

«Я сейчас отдыхаю на Капри с друзьями, они живут в одном подъезде с Хлебниковой, в столичном жилищном комплексе. Рассказывают, что в последние годы все чаще видят Марину подшофе. Она очень сильно изменилась внешне, осунулась. Видно, что нуждается в помощи», — заявил Лавров.

Лавров, который работал с Хлебниковой в качестве промоутера в 1990-х, обратил внимание на то, что после спада популярности, который пришелся на начало нового десятилетия, певица не захотела ни подстраиваться под новые правила рынка, ни отказываться от прежних высоких гонораров.

«В последний раз мы работали с Хлебниковой в 2001 году. Тогда ее хиты гремели на всю страну.

Она была очень популярна и зарабатывала большие деньги, как на заказниках, так и на кассовых концертах. А потом — бах, и ее забыли. В одночасье. Она перестала быть востребованной, а денег хотела столько же, сколько и раньше», — сказал он.

По его словам, во время одного из их последних деловых разговоров, когда он пытался уговорить певицу выступить, она потребовала гонорар в €10 тысяч.

«Запросы были на миллион, а слава ушла. Думаю, в этом есть вина ее покойного директора, который такой неадекватный ценник устанавливал. Заказчики не были готовы платить такие гонорары за забытую звезду, поэтому со временем про Марину вообще перестали спрашивать», — отметил Лавров.

Возможные проблемы Хлебниковой с алкоголем также попали в центр обсуждения в одном из эфиров программы Андрея Малахова , куда пригласили саму артистку.

Как рассказала поэтесса Любовь Воропаева , после выхода очередного выпуска передачи певица позвонила ей и пожаловалась на травлю.

«После программы Андрея Малахова, куда позвали Хлебникову, раздался звонок от Марины. Она спросила, что ей делать? Я сказала: «Посылай этих телевизионщиков куда подальше!» «Мне так плохо! Очень плохо! Но я не могла отказаться от съемок, потому что программа была про Барика [Алибасова]», — делилась со мной Хлебникова», — сообщила Воропаева.

Она пояснила, что много лет не общалась с Хлебниковой и что они лишь время от времени переписывались. Тем не менее, поэтесса твердо заверила, что никогда не видела артистку пьющей.

«Знаю, что у нее до сих пор депрессия после смерти ее спутника Антона. Ведь он наложил на себя руки в ее квартире. А какую записку он оставил? Конечно, Марина чувствует себя виноватой, очень переживает», — отметила она.

Вместе с этим, коллега Хлебниковой по сцене, певец Шура в интервью Анастасии Ивлеевой рассказал, что из-за проблем с алкоголем Хлебникова похудела до 41 кг при росте 160 см и стала выглядеть «неузнаваемо».

«Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу», — сказал он.

Изменения во внешности певицы и в ее поведении также поразили шоумена Рустама Солнцева , который присутствовал в студии Малахова вместе с Хлебниковой.

«А ведь ей всего 53 года. Она даже в студию приехала навеселе. Но так и не объяснила, что с ней случилось. Не признает, что у нее есть проблема», — заявил Солнцев.

Он также выразил обеспокоенность тем, что происходит в жизни российских поп-звезд пик популярности которых остался в прошлом.

«Не хочется приводить эти дурацкие примеры, но что произошло с певцами из 90-х? Крис Кельми — в могиле. Лечиться не хотел. Женя Осин устраивал сцены, проклинал телеведущую Дану Борисову, которая, собственно, вытащила его на лечение. Где он сейчас, вы знаете. А еще в этом списке многие другие, не буду их упоминать. Спаслась только Дана Борисова», — подчеркнул он.

Солнцев также обратил внимание на то, что Борисова в настоящий момент занимается вопросом возможности помещения Хлебниковой в реабилитационный центр.