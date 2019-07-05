«Под присмотром»: Что происходит с Борисом Моисеевым 

Певец Борис Моисеев после перенесенного в 2010 году инсульта ходит, общается с друзьями и посещает различные мероприятия. В Юрмале, где сейчас отдыхает артист, за ним отличный уход и он под присмотром, заявил изданию Teleprogramma.pro арт-директор и друг Моисеева Сергей Горох.
«Мы отпраздновали его юбилей в Майами на самом большом круизном лайнере. Мы были там 15 дней, потом вернулись в Москву. Сейчас Боря находится в Юрмале в своих апартаментах, отдыхает там, мы ходим на концерты, каждый день выбираемся в гости, по друзьям. Всё в порядке», — пояснил Сергей Горох.
По его словам, Моисеев планирует остаться в Юрмале до конца лета и посетить фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».
«Я бы не сказал, что заметны какие-то улучшения. Он стабильно находится в том состоянии, которое у него есть. (…) Он здесь под присмотром — у него есть горничная, которая за ним следит и во всем помогает. Всё прекрасно», — подчеркнул арт-директор Бориса Моисеева.
В Юрмале также отдыхает певица Алла Пугачева с мужем, юмористом Максимом Галкиным, и детьми. При этом перед отъездом в Латвию Алла Пугачева и ее команда выехали на перрон вокзала на двух легковых автомобилях, что вызвало скандал. В свою очередь представительница Пугачевой рассказала изданию «Звезда», что они приехали за час до отправления поезда, и «находились в технической зоне, где никому помешать не могли».