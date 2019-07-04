Алибасова вывели на чистую воду

Первый канал выпустит в четверг программу «На самом деле», героем которой станет Бари Алибасов . Продюсер уже пообещал подать в суд на Дмитрия Шепелева , возмутившись, как он считает, несправедливым к себе отношением.

В начале этого лета музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в НИИ имени Склифосовского с острым отравлением — основатель группы «На-на», как отмечал вскоре после госпитализации его сын, случайно выпил средство для очистки труб, перепутав ее с пригодной для употребления жидкостью.

Поклонники заслуженного артиста тогда всерьез опасались за его жизнь. В частности, из-за сообщений о том, что он несколько дней провел в состоянии комы.

Однако теперь врачи и все тот же сын продюсера высказывают совершенно иную версию произошедшего, утверждая, что Алибасов попал в больницу, так как «перепил». Согласно сайту kp.ru, анализ крови звезды российского шоу-бизнеса выявил наличие в его организме таких веществ, как хлорпротиксен, который предназначен для снижения похмельного синдрома, и феназепам — эти препараты отпускаются только по рецепту от врачей психиатрических больниц.

Мнение о возможном запое также разделяет певица Наталья Штурм. Она предположила, что Алибасов выпил слишком много алкоголя и поэтому обратился к врачам.

Однако сам продюсер данные слухи не комментирует. Вместо этого он благодарит своих доброжелателей в инстаграме за сочувствие: «Спасибо всем за искреннюю поддержку! Спасибо скорой помощи и врачам. Не верьте слухам! Ваш Бари Алибасов».

Как известно, артист вышел из комы 11-го июня и уже вскоре покинул госпиталь. Теперь он проходит реабилитацию вне больничных стен.

Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что команда продюсера в этой истории действовала «по законам драматургии». При этом он выразил мнение, что «спектакль» нужен для поддержания популярности, передает «Вечерняя Москва». Позднее Горжанкин, справедливости ради, уточнил, что его слова не так поняли. Кроме того, он заявил о наличии официальных доказательств того, что Алибасов действительно отравился и проходил лечение.

Официальную версию происшествия из-за несоответствий некоторых деталей инцидента с заявлениями продюсера также подверг врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев.

Некоторым поклонникам основателя группы «На-на» показался подозрительным и тот факт, что Алибасов сорвал съемки программы «На самом деле», в рамках которой он должен был пройти испытание детектором лжи на тему резонансного отравления, — артист якобы не приехал на съемки, сославшись на плохое самочувствие. Вместе с тем продюсер обещал посетить съемки в другой день, однако не уточнил, когда именно это произойдет.

Сам артист в беседе с ФАН, однако, назвал данные обвинения чушью — по его словам, съемки шли около 4 часов, столько же длилась подготовка. Он утверждает, что досидел до конца. Кроме того, Бари пригрозил представителям программы судом.

Знаменитый певец Юрий Лоза тоже считает, что Алибасов руководствовался желанием привлечь внимание СМИ к своей персоне.

«Если бы… о нем не писали, все что он делает, потеряло бы смысл», — считает Лоза.

Алибасов, впрочем, опроверг это предположение. Он утверждает, что действительно отравился, а его состояние в ходе упомянутой истории заметно ухудшилось. Артист, по его же собственным словам, пролежал в коме двенадцать дней без питания и сбросил больше 20 кг. Бари также отмечает, что до сих пор страдает провалами в памяти, категорически отрицая слухи о том, что это все просто какая-то рекламная акция.

Алибасов-младший, в свою очередь, заявил, что они с пиар-директором действительно думали, как лучше подать новости о пострадавшем, чтобы улучшить финансовое состояние команды артиста. Но при этом якобы не искажали действительность, и тем более ничего не придумывали.

«Мы драматургию создаем из того, что на самом деле было. И наша задача — преподнести истории вокруг отца таким образом, чтобы об этом писали все СМИ и при этом нигде не наврать», — приводит его слова «Ридус».

В то же время Горожанкин добавил, что самочувствие продюсера улучшается и он готовится к новым творческим проектам, о которых обязательно сообщит поклонникам позже.

Таким проектом может стать, например, новая роль Бари в фильме Стаса Барецкого «Брат­ 3», в котором он выступит в роли «главного продюсера России». Алибасов собирается приступить к съемкам в конце июля, когда оправится после отравления.

Главным героем грядущего проекта станет младший брат Данилы Багрова , который мечтает попасть на съемки «Дома-2» и является фанатом группы «На-на». Одна из главных героинь кинокартины — девушка-киллер, которая убивает значимых фигур шоу-бизнеса.

«Бари Каримович будет играть главного продюсера России. Его тоже будут пытаться убить, но ничего не выйдет», — цитирует Барецкого ТАСС.